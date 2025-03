München (ots) -München, 24. März 2025. Alles auf Joyn! Der ProSiebenSat.1-Superstreamer überträgt ab morgen (25. März) live und kostenlos das Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages. So können die Bürger:innen die Debatten und Entscheidungen in Berlin noch einfacher auf ihren Screens verfolgen - pünktlich zur morgigen konstituierenden Sitzung des Bundestages. Der Stream rund um die wichtigsten politischen Themen Deutschlands ergänzt das bereits bestehende Angebot des Joyn News-Bereichs und die Inhalte der :newstime auf Joyn perfekt.Das Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages überträgt seit 1999 live, unkommentiert und in voller Länge alle Plenardebatten sowie eine Vielzahl öffentlicher Ausschusssitzungen auf der Homepage des Bundestages. Durch die Distribution des Livestreams auf Joyn sollen nun noch mehr Bürger:innen auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht werden, die Diskussionen im Parlament live zu verfolgen.Katharina Frömsdorf, CEO Joyn: "Politische Information und Transparenz sind in Zeiten wie diesen, die geprägt sind von Krisen und einer oft unübersichtlichen Nachrichtenlage, besonders wichtig. Das Parlamentsfernsehens des Deutschen Bundestags gibt den Menschen die Möglichkeit, an politischen Debatten und Entscheidungen schnell und unkompliziert teilzuhaben. Deshalb ist es uns wichtig, mit dem Livestream auf Joyn die Debatten im Parlament noch mehr Menschen zugänglich zu machen."Über Joyn: Auf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und gut 45.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.Pressekontakt:Eva GradlBusiness CommunicationsTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1127E-Mail: Eva.Gradl@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5997725