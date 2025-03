Bei der Novo Nordisk-Aktie setzt sich am Montag der Abverkauf fort und sie verliert ihre Spitzenposition als größtes börsennotiertes Unternehmen in Europa. Das hat dabei konkret zu dem Kursverfall geführt und so kann es jetzt weitergehen: Analysten eher skeptisch Am Montag wurde der Pharmakonzern Novo Nordisk gleich von zwei negativen Studien belastet. So beließ die Bank Berenberg ihre Einschätzung auf Hold und senkte das Kursziel von 725 dänischen ...

