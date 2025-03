Die Vossloh-Aktie präsentierte sich in den letzten Handelstagen mit wechselnden Vorzeichen. Nach einem positiven Start in den Montagshandel mit einem Plus von 1,0 Prozent auf 63,70 EUR im XETRA-Handel drehte das Papier im Tagesverlauf ins Negative. Am Montagnachmittag notierte die Aktie mit einem Minus von 1,0 Prozent bei 62,50 EUR, wobei das Tagestief bei 62,40 EUR markiert wurde. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.869 Aktien. Im Tradegate-Handel hingegen konnte das Papier zwischenzeitlich leichte Kursgewinne verzeichnen und legte um 0,2 Prozent auf 63,40 EUR zu. Diese schwankende Entwicklung unterstreicht die derzeit erhöhte Volatilität des Wertpapiers.

Betrachtet man die längerfristige Kursentwicklung, fällt die beachtliche Erholung seit dem 52-Wochen-Tief auf. Mit dem aktuellen Kursniveau hat sich die Aktie deutlich von ihrem Tiefststand bei 40,35 EUR erholt, der am 19. November 2024 erreicht wurde. Zum damaligen Zeitpunkt lag der Kurs rund 35 Prozent unter dem aktuellen Niveau. Das 52-Wochen-Hoch von 70,20 EUR, erreicht am 18. März 2025, liegt etwa 12 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Analysten sehen positives Geschäftsjahr

Die Geschäftszahlen für das jüngste Quartal zeigen eine positive Entwicklung. Vossloh konnte einen Gewinn von 0,74 EUR je Aktie erwirtschaften, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (0,53 EUR je Aktie) einer deutlichen Steigerung entspricht. Auch der Umsatz zeigte mit 298,70 Millionen EUR einen Zuwachs von 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 3,14 EUR je Aktie. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,21 EUR, nach 1,05 EUR im Jahr 2023. Die nächsten Quartalszahlen (Q4 2024) werden voraussichtlich am 27. März 2025 veröffentlicht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt aktuell bei 58,25 EUR, was unter dem derzeitigen Handelsniveau der Aktie liegt.

