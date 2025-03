Der Außenwerbekonzern Ströer setzt seinen Erfolgskurs fort und belohnt seine Aktionäre mit einer deutlich höheren Dividende. Wie der im MDAX notierte Konzern in seinem kürzlich veröffentlichten Geschäftsbericht mitteilte, soll die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2024 auf 2,30 Euro je Aktie angehoben werden. Dies entspricht einer beachtlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,85 Euro. Die Erhöhung basiert auf dem erfreulichen Nettoergebnis, das von 112,4 auf 147,5 Millionen Euro angestiegen ist. Das bereinigte Konzernergebnis verbesserte sich ebenfalls deutlich von 143 auf 171 Millionen Euro. Die Dividendenpolitik des Unternehmens sieht vor, zwischen 50 und 75 Prozent des bereinigten Konzernergebnisses auszuschütten. An der Börse reagierten Anleger positiv - die Ströer-Aktie notierte via XETRA zeitweise mit einem Plus von 0,79 Prozent bei 57,75 Euro.

Optimistische Prognose für das Geschäftsjahr 2025

Für das laufende Geschäftsjahr zeigt sich Ströer zuversichtlich und prognostiziert ein stabiles Wachstum. Der Umsatz soll 2025 organisch - also bereinigt um Wechselkurs- und Übernahmeeffekte - in etwa auf dem Vorjahresniveau von rund 6,4 Prozent zulegen. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erwartet der Konzern einen Anstieg, der leicht über dem Umsatzwachstum liegen dürfte. Besonders optimistisch zeigt sich das Unternehmen beim bereinigten Konzernergebnis, das sich laut Prognose "spürbar besser" als das bereinigte EBITDA entwickeln soll. Bereits für das erste Quartal 2025 hat der Außenwerbespezialist ein Wachstum im Kerngeschäft von 13 bis 14 Prozent in Aussicht gestellt. Bemerkenswert ist zudem, dass sich laut Ströer der deutsche Gesamtwerbemarkt in den ersten beiden Monaten des Jahres im Vergleich zum vierten Quartal wieder positiv entwickelt hat. Interessant für Investoren dürfte auch sein, dass sich der Konzern derzeit in Gesprächen bezüglich eines möglichen Verkaufs seines Kerngeschäfts mit der Außenwerbung befindet.

