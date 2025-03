Der chinesische Technologieriese Xiaomi verzeichnete am Dienstag einen deutlichen Kursrückgang, nachdem das Unternehmen eine Aktienplatzierung im Wert von 42,5 Milliarden Hongkong-Dollar (umgerechnet etwa 5,5 Milliarden US-Dollar) bekannt gegeben hatte. Die Aktien des drittgrößten Smartphone-Herstellers der Welt fielen im Handelsverlauf um bis zu 6,6 Prozent auf 53,25 Hongkong-Dollar, nachdem die neuen Aktien mit einem Abschlag von 6,6 Prozent zum Montags-Schlusskurs von 57 Hongkong-Dollar platziert wurden. Im weiteren Handelsverlauf erholte sich der Kurs leicht und notierte bei 54 Hongkong-Dollar, was einem Minus von 5,3 Prozent entspricht. Die ursprünglich geplante Ausgabe von 750 Millionen Aktien wurde während des Bookbuilding-Verfahrens auf 800 Millionen Anteile erhöht. Die Kursrückgänge spiegelten teilweise auch die allgemeine Marktschwäche wider - der Hang Seng Index fiel um 2,2 Prozent, während der Hang Seng TECH Index sogar um 3,4 Prozent nachgab.

Expansionspläne und Wachstumsstrategie

Die eingenommenen Mittel sollen laut Unternehmensangaben für die Beschleunigung des Geschäftswachstums, die Stärkung von Forschung und Entwicklung sowie allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Trotz des aktuellen Kursrückgangs befindet sich die Xiaomi-Aktie insgesamt in einer beeindruckenden Aufwärtsbewegung - ihr Wert hat sich in den vergangenen acht Monaten mehr als verdreifacht. Diese Entwicklung wurde maßgeblich durch den Einstieg des Unternehmens in den Elektrofahrzeugmarkt getrieben. Erst in der vergangenen Woche meldete Xiaomi einen Umsatzanstieg von fast 50 Prozent im vierten Quartal und hob sein Auslieferungsziel für Elektrofahrzeuge von 300.000 auf 350.000 Einheiten im Jahr 2025 an. Die Aktie erreichte in diesem Jahr bereits mehrfach neue Höchststände, gestützt durch den allgemeinen Optimismus rund um chinesische Technologieaktien und Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz, insbesondere durch das Aufkommen von DeepSeek AI.

