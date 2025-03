EQS-News: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

HORNBACH Gruppe schließt Geschäftsjahr 2024/25 erfolgreich ab - vorläufige Zahlen unterstreichen solide Entwicklung und hohe Kundenrelevanz



HORNBACH Gruppe schließt Geschäftsjahr 2024/25 erfolgreich ab - vorläufige Zahlen unterstreichen solide Entwicklung und hohe Kundenrelevanz Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 spiegeln starke Frühjahrssaison 2024 und gute Performance im Geschäftsjahresverlauf wider

Konsolidierter Konzernumsatz gegenüber Vorjahr leicht gestiegen (+0,6%), maßgeblich geprägt von 1,2% Umsatzwachstum der HORNBACH Baumarkt AG durch entsprechend höhere Kundenfrequenz

Positive Entwicklung der Handelsspanne durch niedrigere Rohstoffpreise und insgesamt stabiles Preisumfeld

HORNBACH baut die Marktanteile in Deutschland und anderen europäischen Regionen wie den Niederlanden, Tschechien und der Schweiz weiter aus

Bereinigtes operatives Konzern-Ergebnis (bereinigtes EBIT) auf rund 270 Mio. EUR verbessert (+6,0%; basierend auf vorläufigen Zahlen) Tabelle 1: Kennzahlen HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzern (in Mio. EUR soweit nicht anders angegeben) GJ 2024/25 GJ 2023/24 ± in % Nettoumsatz HORNBACH Gruppe 6.200 6.161 0,6 Nettoumsatz Teilkonzern HORNBACH Baumarkt AG 5.847 5.780 1,2 - davon Deutschland 2.784 2.787 -0,1 - davon übriges Europa 3.063 2.993 2,4 Nettoumsatz Teilkonzern HORNBACH Baustoff Union GmbH 357 381 -6,2 Bereinigtes EBIT1) 270 254 6,0 Anzahl der HORNBACH Baumarkt-Filialen2) 172 171 0,6 Verkaufsfläche (HORNBACH Baumarkt) nach BHB (in T qm)3) 2.064 2.051 0,6 Anzahl der HORNBACH Baustoff Union GmbH Niederlassungen 39 39 0,0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter HORNBACH Gruppe4) 25.329 24.783 2,2

1) bereinigt um nicht operative Erträge und Aufwendungen

2) davon 170 HORNBACH Bau- und Gartenmärkte und zwei Bodenhaus Fachmärkte

3) Verkaufsfläche BHB: Geschlossene Halle (beheizt oder unbeheizt): 100%; überdachte Freifläche (unbeheizt): 50%; Baustoff Drive-in (unbeheizt): 50%; nichtüberdachte Freifläche (unbeheizt): 25%

4) Mitarbeiterzahl zum Bilanz-Stichtag 28./29. Februar, einschließlich passiver Beschäftigungsverhältnisse

Bei Prozentangaben und Zahlen können Rundungsdifferenzen auftreten. Prozentangaben sind auf Basis TEUR gerechnet. Bornheim (Pfalz), Deutschland, 25. März 2025. Die HORNBACH Gruppe (HORNBACH Holding AG & Co. KGaA; ISIN: DE0006083405) legt starke vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 (1. März 2024 bis 28. Februar 2025) vor. Der konsolidierte Nettoumsatz der Gruppe lag mit 6.200 Mio. EUR (+0,6%) leicht über dem Vorjahreswert. Eine höhere Handelsspanne während des gesamten Geschäftsjahres, die durch niedrigere Rohstoffpreise sowie ein stabiles Preisumfeld positiv beeinflusst wurde, führte zu einem verbesserten Rohertrag. Daraus resultiert, dass das bereinigte EBIT der HORNBACH Gruppe für das Geschäftsjahr 2024/25 bei rund 270 Mio. EUR erwartet wird (2023/24: 254 Mio. EUR). "Wir blicken positiv auf die Ergebnisse des vergangenen Geschäftsjahres. Trotz gedämpfter Verbraucherstimmung, insbesondere in Deutschland, haben wir unser Geschäft erfolgreich weiterentwickelt. So konnten wir unsere Marktanteile in Deutschland sowie in anderen wichtigen europäischen Märkten ausbauen. Der Anstieg der Kundenfrequenz um 1,2% bei stabilem Durchschnittsbon unterstreicht unsere Rolle als vertrauenswürdiger Partner für Heimwerkerprojekte. Wir konnten unsere Konzernumsätze auf hohem Niveau stabilisieren und unser bereinigtes EBIT um 6,0% steigern", sagt Albrecht Hornbach, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Management AG. Erich Harsch, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Baumarkt AG, ergänzt: "Unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mit ihrem unermüdlichen Einsatz für diesen positiven Geschäftsjahresverlauf gesorgt. Wir haben das Geschäftsjahr 2024/25 genutzt, um uns für die Zukunft aufzustellen. Im Februar 2025 haben wir unseren neu gebauten Markt in Nürnberg wiedereröffnet. In den nächsten Monaten werden vier weitere Eröffnungen in Deutschland, Österreich und Rumänien folgen - beginnend mit der Eröffnung unseres neuen Marktes in Duisburg morgen, am 26. März 2025. Neben Investitionen in bestehende sowie neue Bau- und Gartenmärkte, haben wir auch in unsere IT-Infrastruktur investiert. Dies werden wir weiterhin vorantreiben, um unsere Kunden bei ihren Projekten bestmöglich zu unterstützen."

Tabelle 2: Flächenbereinigte Umsatzentwicklung5) der HORNBACH Bau- und Gartenmärkte Q1 Q2 Q3 Q4 GJ Gesamt: 2024/25 2,5 -1,2 2,0 1,3 1,1 Gesamt: 2023/24 -3,2 1,0 -4,3 -1,3 -2,0 Deutschland: 2024/25 2,9 -2,2 0,2 -1,5 0,0 Deutschland: 2023/24 -5,7 0,3 -5,0 -1,6 -3,1 Übriges Europa: 2024/25 2,1 -0,3 3,7 3,8 2,2 Übriges Europa: 2023/24 -0,8 1,6 -3,6 -1,1 -0,9

5) ohne Währungseffekte; enthält den Umsatz aller Märkte, die seit mindestens einem Jahr geöffnet sind, sowie den Umsatz der Online-Shops HORNBACH Baumarkt wächst im europäischen Ausland deutlich Die Nettoumsätze des größten operativen Teilkonzerns HORNBACH Baumarkt AG lagen mit 5.847 Mio. EUR 1,2% über dem Vorjahr (2023/24: 5.780 Mio. EUR). Flächen- und währungsbereinigt stieg der Umsatz des Teilkonzerns um 1,1% (siehe Tabelle 2). Die Flächenproduktivität6) der HORNBACH Baumärkte liegt mit 2.849 EUR pro Quadratmeter (2023/24: 2.823 EUR) weiterhin deutlich vor dem Wettbewerb. In Deutschland blieb der Nettoumsatz der HORNBACH Baumarkt AG stabil und lag bei 2.784 Mio. EUR (2023/24: 2.787 Mio. EUR), während der Nettoumsatz in den anderen europäischen Landesgesellschaften um 2,4% auf 3.063 Mio. EUR stieg (2023/24: 2.993 Mio. EUR). Insgesamt lag der Auslandsanteil am Konzernumsatz damit bei 52,4% (2023/24: 51,8%). Das Online-Geschäft (inklusive Click & Collect), welches sich als wesentliche Säule der Wertschöpfung etabliert hat, trug im Geschäftsjahr 2024/25 einen Anteil am Gesamtumsatz des Teilkonzerns HORNBACH Baumarkt von 12,3% bei (2023/24: 12,7%). Im Vergleich zum Vorjahr ging der Online-Umsatz im Geschäftsjahr 2024/25 leicht um 1,7% auf 720 Mio. EUR zurück. HORNBACH steigerte im abgelaufenen Kalenderjahr seine Marktanteile (GfK7)) erfolgreich auf 15,2% in Deutschland (2023: 14,9%), auf 28,1% in den Niederlanden (2023: 27,1%), auf 37,7% in Tschechien (2023: 36,2%) und auf 14,3% in der Schweiz (2023: 13,9%). In Österreich konnte HORNBACH den Marktanteil auf dem hohen Niveau von 17,3% halten. Zum 28. Februar 2025 betreibt der HORNBACH Baumarkt AG Teilkonzern insgesamt 172 großflächige Bau- und Gartenmärkte sowie Online-Shops in neun europäischen Ländern. In Deutschland umfasst das stationäre Filialnetz 97 (zuvor: 96) Bau- und Gartenmärkte sowie zwei Bodenhaus Fachmärkte (Vorjahr: zwei). Im Geschäftsjahr 2024/25 wurde in Nürnberg ein neu errichteter Bau- und Gartenmarkt an einem bestehenden Standort wiedereröffnet (Februar 2025). In den acht weiteren europäischen Ländern betreibt der Teilkonzern 73 Bau- und Gartenmärkte (Vorjahr: 73). Der HORNBACH Baustoff Union GmbH Teilkonzern, der einen Anteil von rund 6% zum Konzernumsatz beitrug, verzeichnete im Geschäftsjahr 2024/25 einen Rückgang des Nettoumsatzes um 6,2% auf 357 Mio. EUR (2023/24: 381 Mio. EUR) infolge der schwachen Entwicklung im deutschen Bausektor und der zurückhaltenden Nachfrage nach Baustoffen. Zum 28. Februar 2025 betreibt der Teilkonzern 39 Baustoffhandels-Niederlassungen, davon 37 Standorte im Südwesten Deutschlands und zwei Standorte im grenznahen Frankreich (Grand Est). 6) gewichteter Nettoumsatz pro qm basierend auf Verkaufsfläche BHB: Geschlossene Halle (beheizt oder unbeheizt): 100%; überdachte Freifläche (unbeheizt): 50%; Baustoff Drive-in (unbeheizt): 50%; nichtüberdachte Freifläche (unbeheizt): 25%

7) GfK-Definition: Bau- und Gartenmärkte größer als 1.000 qm; Daten verfügbar für Deutschland, Niederlande, Österreich, Schweiz und Tschechischen Bereinigtes EBIT auf ca. 270 Mio. EUR erfolgreich innerhalb des prognostizierten Zielkorridors gesteigert Mit ca. 270 Mio. EUR lag das bereinigte EBIT der HORNBACH Gruppe im Geschäftsjahr 2024/25 6,0% über dem Vorjahr (2023/24: 254 Mio. EUR). Das Wachstum des bereinigten EBIT spiegelt eine verbesserte Bruttomarge und den Kostenfokus des Managements wider. Die Umsatz- und Ertragskennzahlen in dieser Mitteilung sind vorläufig und ungeprüft. Die Details zur Ergebnisentwicklung und zum Jahresabschluss 2024/25, sowie die Umsatz- und Ertragsprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 werden am 21. Mai 2025 veröffentlicht. Für diesen Tag sind auch eine Presse- und Analystenkonferenz geplant. Erklärungen und Überleitungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden Sie auf unserer Website . Über die HORNBACH Gruppe Die HORNBACH Gruppe ist ein unabhängiger, familiengeführter Einzelhandelskonzern unter dem Dach der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und im SDAX vertreten ist. Die größte Tochtergesellschaft HORNBACH Baumarkt AG betreibt 172 großflächige Bau- und Gartenmärkte (inklusive Fachmärkte) sowie Online-Shops in neun europäischen Ländern. Zum Konzern gehören darüber hinaus die HORNBACH Baustoff Union, ein regionales Baustoffhandelsunternehmen mit 39 Standorten im Südwesten Deutschlands und Frankreich, sowie die HORNBACH Immobilien AG, die für den Konzern Einzelhandelsimmobilien entwickelt. Im Geschäftsjahr 2024/25 (Bilanzstichtag: 28. Februar 2025) erzielte die HORNBACH Gruppe einen Nettoumsatz von 6,2 Mrd. EUR und gehört damit zu den fünf größten Handelsunternehmen für Bau- und Gartenbedarf in Europa. Der Konzern beschäftigt rund 25.000 Mitarbeitende. Kontakte Presse und Investor Relations

Antje Kelbert

Leiterin Investor Relations

Tel.: +49 (0) 6348 / 60 2444

antje.kelbert@hornbach.com



Christian Grether

Pressesprecher

Tel.: +49 (0) 6348 / 60 2571

christian.grether@hornbach.com Anne Spies

Senior Investor Relations Manager

Tel.: +49 (0) 6348 / 60 4558

anne.spies@hornbach.com



Maximilian Franz

Investor Relations Manager

Tel.: +49 (0) 6348 / 60 2071

maximilian.franz@hornbach.com



HORNBACH Holding auf Linkedin





