* Testierte Zahlen 2024 weisen signifikant entschuldete Bilanz aus, LTV bei 50,9 % * Mieteinnahmen um 3,0 % gesteigert, FFO I bei EUR 18,1 Mio. * Bestandsportfolio durch neue Strategie und Verkauf optimiert, Leerstandsquote des Gesamtportfolios auf Mietbasis sinkt zum 31. Dezember 2024 auf 8,4 % * Portfolio-Transaktion und Kapitalerhöhung in zweiten Halbjahr 2024 haben rund EUR 240 Millionen zusätzliche Liquidität geschaffen * Gespräche mit deutschem Kreditinstitut für die weitere Rückzahlung der EUR 300 Mio. Anleihe weit fortgeschritten * Aktueller Fokus auf operativer Performance und verbleibenden Refinanzierungszielen * Prognose 2025: Erhöhung der Nettomieteinnahmen um > 4 % (like-for-like), FFO I bei EUR 18 bis 20 Mio.

Die Peach Property Group AG ("Peach Property Group"), ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, hat den Geschäftsbericht mit den testierten Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Das Jahr 2024 war massgeblich geprägt von einer umfassenden Portfolio- und Bilanztransformation zur Weiterentwicklung der Kapitalstruktur und zur deutlichen Absenkung der Nettoverschuldung. Hierbei wurden alle wesentlichen Teilziele erreicht. Durch zwei Kapitalerhöhungen und den Verkauf von 5.200 Einheiten stieg die Gruppenliquidität zum Jahresende 2024 auf über EUR 220 Mio. an. Der Loan-to-Value (LTV) konnte von 57,5 % auf 50,9 % reduziert werden. Die damit deutlich verbesserten Bilanzstrukturen bilden die Grundlage für die Refinanzierung der im November 2025 fällig werdenden EUR 300 Mio. Anleihe, die im Januar 2025 teilweise bereits um rund EUR 127 Mio. zurückgeführt wurde. Ebenso wurde im ersten Quartal 2025 ein fälliges Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 55 Mio. zurückgezahlt. Der ausstehende Nominalbetrag der Anleihe in Höhe von rund EUR 173 Mio. soll in den kommenden Monaten durch verschiedene Neufinanzierungen abgelöst werden. Für die kurzfristige Umsetzung einer ersten grossen Finanzierungstranche befindet sich die Gesellschaft bereits in konkreten und fortgeschrittenen Gesprächen mit einem deutschen Kreditinstitut.

Operatives Ergebnis 2024 im Rahmen der Erwartungen

Der operative Geschäftsverlauf 2024 bewegte sich im Rahmen der Erwartungen. Die Mieteinnahmen erhöhten sich um 3,0 % auf rund EUR 124,5 Mio. und liegen damit innerhalb der Prognose. Die Leerstandsquote des Gesamtportfolios auf Mietbasis belief sich auf 8,4 % zum 31.12.2024 (Vorjahr: 9,5 %), im Kernportfolio (Strategic Portfolio) auf 6,5 % und im Nicht-Kernsegment (Non-Strategic Portfolio) auf 13,9 %. Die durchschnittliche Quadratmetermiete des Strategic Portfolio liegt mit rund EUR 6,40 circa 15 % unter den durchschnittlichen Marktmieten. Hier sieht die Peach Property Group weiteres Potential für eine mittelfristige schrittweise Steigerung der Mieten. Auf der Ertragsseite konnte im Jahr 2024 ein Funds from Operations (FFO I) von rund EUR 18,1 Mio. (Vorjahr: EUR 22,8 Mio.) erreicht werden. Vor dem Hintergrund eines anspruchsvollen Immobilienmarktumfelds ist der bereinigte Gesamtmarktwert des Bestandsportfolios zum Jahresende 2024 mit EUR 1,9 Mrd. im like-for-like Vergleich zum Vorjahresende um 2 % leicht gesunken. Die negativen Bewertungsergebnisse und der Effekt aus dem im Dezember 2024 vollzogenen Portfolioverkauf bestimmen damit auch das Ergebnis vor Steuern mit EUR -176,9 Mio. Parallel führen die im Geschäftsjahr 2024 neu ausgegebenen Aktien zu Verwässerungseffekten, sodass der EPRA NTA bei EUR 20,31 pro Aktie und der EPRA NRV bei EUR 23,03 pro Aktie liegen.

Ausblick 2025

Im Geschäftsjahr 2025 liegt der Schwerpunkt neben der bereits gestarteten Refinanzierung der im Jahr 2025 fälligen Kredite vor allem auf der Weiterentwicklung der operativen Ertragskraft. Mit der Bestellung von Stefanie Koch im März 2025 zur neuen Chief Operating Officer wurde dafür auf der Management-Seite die Grundlage geschaffen; damit ist gleichzeitig die personelle Neuaufstellung der Gruppe abgeschlossen. Zentrales Handlungsfeld für die Steigerung der Ertragspotenziale im Kernportfolio (Strategic Portfolio) bildet die mittelfristige Verringerung der Leerstandsquote auf unter 4,0 %. Die hierfür notwendigen Investitionsmassnahmen finanzieren sich überwiegend durch Verkäufe von Wohnimmobilien aus dem Non-Strategic Portfolio, womit bereits im laufenden Jahr begonnen wurde. Parallel erfolgt eine schrittweise Angleichung der Mieten an die regionalen Marktmieten. Da diese ebenfalls weiter steigen, ergibt sich ein positiv verstärkender Effekt auf die strukturelle Mietentwicklung im Portfolio.

Für das Geschäftsjahr 2025 geht die Peach Property Group von einer Steigerung der Nettomieteinnahmen auf like-for-like-Basis um voraussichtlich > 4 % aus. Der FFO I sollte sich zwischen EUR 18 bis 20 Mio. bewegen. Mittelfristig strebt das Unternehmen zudem einen LTV von unter 45 % an.

Gerald Klink, Chief Executive Officer der Peach Property Group: "Nach der umfassenden Transformation und strategischen Neuausrichtung, die 2024 eingeleitet wurde, haben wir eine solide strukturelle und finanzielle Grundlage für unser Geschäftsmodell geschaffen. Dies zeigt sich bereits positiv in den laufenden Gesprächen mit unseren Bankpartnern für Neufinanzierungen und ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer besicherten Kreditstruktur. Wir konzentrieren uns im Jahr 2025 zudem darauf, unsere Plattform durch Prozessoptimierung zu stärken sowie die operativen Ergebnisse und unsere Ertragskraft zu steigern. Investitionen finanzieren wir in erster Linie aus dem Verkauf von Vermögenswerten aus dem Non-Strategic Portfolio. Auf der Marktseite hat sich im Wohnsegment mittlerweile eine robuste Bodenbildung abgezeichnet mit entsprechend stabilisierender Wirkung auf Bewertungen und Nachfrage. Ich schaue daher gemeinsam mit der gesamten Mannschaft mit viel Zuversicht und Tatendrang auf unsere Ziele in 2025."

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Präsident), Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Eric Assimakopoulos.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

