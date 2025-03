EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: PUMA SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

PUMA SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



25.03.2025 / 07:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PUMA SE: Veröffentlichung von Kapitalmarktinformationen Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 Erwerb eigener Aktien - 16. Zwischenmeldung Herzogenaurach - 25. März 2025 - Im Zeitraum vom 17. März 2025 bis einschließlich 21. März 2025 wurde eine Anzahl von 193.824 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der PUMA SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 7. März 2024 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 7. März 2024 mitgeteilt wurde. Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen: Rückkauftag Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Volumen gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 17/03/2025 38.600 23,0461 18/03/2025 40.108 24,0638 19/03/2025 38.307 24,1810 20/03/2025 38.082 23,8508 21/03/2025 38.727 23,2508

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von PUMA SE verö?entlicht unter https://about.puma.com/en/investor-relations/share/share-buyback-2024-2025. Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 7. März 2024 bis einschließlich 21. März 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 2.701.704 Aktien. Der Erwerb der Aktien der PUMA SE erfolgt durch ein von der PUMA SE beauftragtes Kreditinstitut über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra). Investorenkontakt: PUMA Investor Relations, E-Mails bitte an investor-relations@puma.com



