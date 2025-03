Allschwil - Die Baselbieter Skan Group hat im Geschäftsjahr 2024 wie in Aussicht gestellt mehr Gewinn erzielt. In der Folge erhalten die Aktionäre eine höhere Dividende. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit weiterem Wachstum. Der Reingewinn von Skan kletterte 2024 um 46 Prozent auf 40,8 Millionen Franken, wie der Hersteller von Anlagen für die sterile Abfüllung von Medikamenten am Dienstag mitteilte. Der Generalversammlung wird die Ausschüttung ...

