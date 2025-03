Die Berner Kantonalbank verstärkt ihre Liquiditätsbasis durch eine langfristige Anleiheemission, um das geplante Wachstum im Kreditsektor gezielt zu unterstützen.

Die Berner Kantonalbank (BEKB) hat erfolgreich eine Anleihe im Wert von 180 Millionen Schweizer Franken am Kapitalmarkt platziert. Die Wertpapiere haben eine Laufzeit von 12 Jahren und werden am 16. April 2037 fällig. Die BEKB-Aktie notierte am Montag bei 248,00 CHF und bewegt sich damit genau auf dem Niveau ihres 52-Wochen-Hochs und -Tiefs.

Die emittierte Anleihe ist mit einem Coupon von 1,550 Prozent ausgestattet und wurde zu einem Emissionspreis von 100,109 Prozent ausgegeben. Die durch die Platzierung eingeworbenen Mittel sollen gezielt für die Finanzierung des Kreditwachstums der Bank eingesetzt werden und stärken die Liquiditätsposition des Finanzinstituts.

Refinanzierungsstrategie und Kreditgeschäft

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Berner Kantonalbank ?

Die aktuelle Kapitalmarktaktivität der BEKB verdeutlicht ihre strategische Ausrichtung auf ein nachhaltiges Wachstum im Kreditgeschäft. Durch die langfristige Anleihe mit einer Laufzeit von zwölf Jahren sichert sich die Kantonalbank Planungssicherheit bei der Refinanzierung ihrer Geschäftsaktivitäten. Die erfolgreiche Platzierung ermöglicht es dem Institut, seine Kreditaktivitäten auszuweiten und damit potentiell die Ertragskraft in den kommenden Jahren zu stärken.

Die Emission unterstreicht zudem die solide Position der Bank am Kapitalmarkt und das Vertrauen der Investoren in die Geschäftsentwicklung der BEKB. Die Fähigkeit, langfristige Finanzierungsinstrumente zu attraktiven Konditionen zu emittieren, spiegelt die finanzielle Stabilität des Instituts wider und bildet eine wichtige Grundlage für die angestrebte Wachstumsstrategie im Kerngeschäft der Bank.

Anzeige

Berner Kantonalbank-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Berner Kantonalbank-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:

Die neusten Berner Kantonalbank-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Berner Kantonalbank-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Berner Kantonalbank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...