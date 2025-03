Die Aktie von Shell hat in der vergangenen Handelswoche ein neues Jahreshoch markiert. Rückenwind gab es für die Anteilscheine des britischen Energieriesen vom Ölmarkt. Und auch am Montag haben die Ölpreise wieder zulegen können. So kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai knapp 73 US-Dollar. Das war ein Plus von rund einem Prozent im Vergleich zum Kurs am Freitag.Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 72 Cent auf 69,01 Dollar. US-Präsident Donald Trump hat Strafzölle ...

