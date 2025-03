NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips vor Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Wie der Hersteller von Medizintechnik signalisiert habe, sei mit einem gemächlichen Start ins Jahr zu rechnen, schrieb Analyst Julien Dormois in seinem Ausblick am Dienstag. Der Umsatz und die Profitabilität dürften zurückgegangen sein./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2025 / 17:36 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2025 / 20:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0000009538