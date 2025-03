Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA hat für das Geschäftsjahr 2024/25 (1. März 2024 bis 28. Februar 2025) starke, vorläufige Zahlen präsentiert. Mit einem konsolidierten Nettoumsatz von 6.200?Mio.?€ - leicht 0,6?% über dem Vorjahreswert - profitiert die Gruppe von niedrigeren Rohstoffpreisen und einem stabilen Preisumfeld, was zu einem verbesserten Rohertrag geführt hat. Daraus leitet sich die Erwartung ab, dass das bereinigte EBIT im Geschäftsjahr 2024/25 rund 270?Mio.?€ betragen wird, was einem Anstieg von 6?% gegenüber 254?Mio.?€ im Vergleichsjahr entspricht. Starke regionale Entwicklung und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...