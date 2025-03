München (ots) -Menschen mit chronischen Hauterkrankungen warten oft sehr lange auf eine dermatologische Beratung. Als unterstützendes Angebot initiiert das Netzwerk Autoimmunerkrankter (NIK e. V.) gemeinsam mit der Tele-Dermatologie-Plattform derma2go im April 2025 erneut die Hautwochen: Eine Initiative, die Betroffenen einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu Informationen und individueller dermatologischer Beratung über die häufigsten chronischen Hauterkrankungen ermöglicht. Diesmal neu im Fokus: Die Weißfleckenkrankheit Vitiligo. Als Partner von NIK e. V. unterstützt daher erstmalig auch das Pharmaunternehmen Incyte Deutschland diese Initiative, um die Versorgung und Aufklärung für Vitiligo-Betroffene weiter zu verbessern.Hautwochen im April 2025: Kostenfreie dermatologische Beratung und InformationenHauterkrankungen gehören weltweit zu den häufigsten Krankheiten - so sind im Laufe ihres Lebens 30-70% aller Menschen mindestens einmal betroffen und benötigen dermatologische Beratung (1). Insbesondere chronische Hauterkrankungen, wie beispielsweise Neurodermitis, Psoriasis, Akne inversa und auch Vitiligo, stellen Betroffene oft vor die Herausforderung, ihren körperlichen Symptomen und psychischen Belastungen adäquat begegnen zu können.Die Hautwochen sind eine bundesweite Aktion, die Menschen mit Hauterkrankungen einen leichteren Zugang zu professioneller dermatologischer Beratung ermöglicht. Im April 2025 steht dabei besonders die Weißfleckenkrankheit Vitiligo im Fokus.Neu bei den Hautwochen: Informationen und Beratung zu Weißfleckenkrankheit VitiligoDie Erkrankung, die durch den Verlust von Hautpigmenten und daraus resultierenden weißen Flecken gekennzeichnet ist, betrifft rund 650.000 Menschen in Deutschland (2,3). Viele Betroffene sind unsicher, welche Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen und wie sie mit der Erkrankung umgehen können."Die Aufnahme von Vitiligo in die Hautwochen ist ein wichtiger Schritt, um auf die oft unterschätzten Herausforderungen dieser Erkrankung aufmerksam zu machen", erläutert Tanja Renner, Vorsitzende des NIK e. V. "Viele Betroffene leiden nicht nur unter der sichtbaren Depigmentierung, sondern auch unter der psychischen Belastung und dem schwierigen Zugang zu geeigneten Therapien. Mit den Hautwochen möchten wir Bewusstsein schaffen und den Weg zu einer besseren Versorgung ebnen."Engagement für mehr Hautgesundheit"Vitiligo ist weit mehr als eine kosmetische Herausforderung - es ist eine Autoimmunerkrankung, die behandelt werden kann. Deshalb freuen wir uns, als Partner der Hautwochen einen Beitrag für die bessere Aufklärung und Versorgung von Vitiligo-Betroffenen zu leisten", sagt Martina Gernet, Director Public Affairs Incyte Deutschland.Die Hautwochen zu fördern ist Teil des Engagements von Incyte Deutschland in der Dermatologie - um Menschen mit Autoimmunerkrankungen der Haut bei einer besseren Lebensqualität zu unterstützen.Hautwochen im April: Bundesweit kostenlos teilnehmenDie Hautwochen finden vom 31. März bis zum 16. April 2025 statt. Interessierte und Betroffene können sich unter www.nik-ev.de zur Initiative und den verschiedenen chronischen Hauterkrankungen informieren und eine dermatologische Beratung sichern. Zudem werden kostenlose Webinare und Instagram-Live Sessions angeboten. Mehr Informationen zu Vitiligo gibt es auch auf www.uncovervitiligo.de.Referenzen:1. Hay RJ, Johns NE, Williams HC et al. J Invest Dermatol 2014; 134: 1527-34.2. Mohr N, Petersen J, Kirsten N, Augustin M. Clin Epidemiol. 2021 May 26;13:373-382.3. Bergqvist C, Ezzedine K. Dermatology. 2020;236(6):571-592.Über VitiligoVitiligo* ist eine chronische Autoimmunerkrankung der Haut, die mit einem Pigmentverlust einhergeht und durch weiße Flecken der Haut sichtbar wird. Bei der Erkrankung schädigen körpereigene Immunzellen die Pigmentzellen der Haut. Vitiligo zählt zu den häufigsten Pigmentierungsstörungen mit einer geschätzten Prävalenz zwischen 0,5 und 2 %. Das entspricht bis zu 150 Millionen Betroffenen weltweit.#, ##*Vitiligo tritt in verschiedenen Formen auf. Hier wird auf die nichtsegmentale Vitiligo (NSV) Bezug genommen, die mit 85 % die häufigste Form ist.# Bergqvist C, Ezzedine K. J Dermatol. 2021;48(3):252-270## Kruger C, Schallreuter KU. Int J Dermatol. 2012;51(10):1206-1212Über IncyteIncyte ist ein international tätiges biopharmazeutisches Unternehmen mit über 2.500 Mitarbeitenden und Standorten in Nordamerika, Europa und Asien. Das Unternehmen erforscht und vermarktet seit über 20 Jahren weltweit innovative Wirkstoffe und Therapien in der Hämatologie, Onkologie und der Dermatologie. Zum Produktportfolio gehören Medikamente gegen dringend behandlungsbedürftige Krebsarten und Autoimmunerkrankungen, für die es bisher keine oder nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten gibt.Mehr Informationen finden Sie auf www.incytebiosciences.de.Erstellungsdatum: März 2025. 