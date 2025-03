© Foto: Alastair Grant/AP/dpa

Shell will mehr Geld an Aktionäre ausschütten, die Kosten senken und stärker auf LNG setzen. Bis 2030 soll das Gasgeschäft deutlich wachsen, während die Ölproduktion stabil bleibt. Shell dreht auf: Der britische Energieriese kündigt massive Veränderungen an - und die Aktionäre dürfen sich freuen. Das Unternehmen will seine Ausschüttungen deutlich erhöhen und gleichzeitig die Ausgaben senken, berichtet der US-Nachrichtensender CNBC. Im Zentrum der Strategie steht der Ausbau des LNG-Geschäfts, in dem Shell bereits als Weltmarktführer gilt. Konkret sollen künftig 40 bis 50 Prozent des operativen Cashflows an die Aktionäre ausgeschüttet werden - bisher lag die Zielmarke bei 30 bis 40 Prozent. …