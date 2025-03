PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag mit Gewinnen der Wall Street im Rücken zugelegt. Der EuroStoxx 50 notierte am späten Vormittag 1,11 Prozent fester mit 5.475,84 Punkten. Außerhalb des Euroraums gewann der britische FTSE 100 0,56 Prozent auf 8.686,20 Zähler. Der Schweizer SMI kletterte um 0,6 Prozent auf 13.077,78 Punkte.

Positiv waren Signale der größten Volkswirtschaft Europas. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hatte sich wie von Ökonomen erwartet aufgehellt. Das Ifo-Geschäftsklima stieg im März um 1,4 Punkte auf 86,7 Punkten. "Vor allem das Verarbeitende Gewerbe blickt spürbar optimistischer in die Zukunft", stellte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank fest. "Hier dürften sich die zu erwartenden milliardenschweren Infrastrukturausgaben positiv niederschlagen."

Stärkster Sektor waren die Ölwerte. Hier zogen die Aktien des Schwergewichts Shell um 1,9 Prozent an. Der Ölkonzern will in den kommenden Jahren stärker sparen und die Ausschüttungen an seine Aktionäre steigern. So sollen bis zum Jahresende 2028 die strukturellen Ausgaben um insgesamt fünf bis sieben Milliarden Dollar sinken, wie das Unternehmen anlässlich eines Kapitalmarkttages mitteilte.

Auch Bankaktien waren gefragt. Analyst Kian Abouhossein von JPMorgan hatte seine Gewinnschätzungen für die europäischen Banken erhöht. Seine Branchenfavoriten sind Barclays, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, UBS, Societe Generale und Natwest.

Unter Druck standen dagegen Kühne+Nagel mit einem Abschlag von 3,6 Prozent. Der Logistiker gab anlässlich eines Investorentages neue Mittelfristziele bekannt und strich seine als ambitioniert angesehenen Margenziele./mf/jha/

GB0031348658, DE0005140008, IT0000072618, GB00BP6MXD84, FR0000130809, EU0009658145, EU0009658160, CH0009980894, GB0001383545, CH0244767585