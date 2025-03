ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ArcelorMittal von 27,10 auf 35,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für den Stahlmarkt in der Europäischen Union hätten sich die Perspektiven verbessert, schrieb Analyst Andrew Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aus US-Fonds würden Mittel in die EU umgeschichtet, ausgelöst von der Abschaffung der Schuldenbremse in Deutschland und einer erratischen Handelspolitik der USA./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2025 / 03:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2025 / 03:55 / GMT

LU1598757687