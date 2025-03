Noida, Indien, 25. März 2025 (ots/PRNewswire) -HCLTech und Western Union gründen ein neues Technologiezentrum in Indien, um Innovationen zu fördernHCLTech (https://www.hcltech.com/) und Western Union (https://corporate.westernunion.com/) geben eine strategische Partnerschaft bekannt, um Innovation und Transformation in der Finanzdienstleistungsbranche voranzutreiben.Durch die strategische Partnerschaft wird HCLTech zum größten bevorzugten Partner von Western Union. Die Unternehmen möchten durch die Zusammenarbeit Folgendes erreichen:1. Übergang zu einem Plattform-Betriebsmodell: Western Union wird die KI-gestützten Lösungen von HCLTech, FENIXAI und AI Force (https://www.hcltech.com/ai-force) nutzen, um den Übergang von Western Union zu einem plattformzentrierten Betriebsmodell zu beschleunigen, das eine größere Agilität und Skalierbarkeit ermöglicht.2. Beschleunigung der Transformation von Plattformen und Vertriebskanälen: Western Union wird die hochmodernen Digital-, Cloud- und KI-Lösungen von HCLTech nutzen, um die Plattform- und Kanalfähigkeiten zu verbessern und nahtlose und innovative Kundenerlebnisse zu bieten. HCLTech unterstützt die datengestützte Entscheidungsfindung und erhöht die Resilienz durch eine unternehmensweite Umgestaltung der Infrastruktur.3. Nutzung von Fachwissen im Bereich Digitaltechnik: Die nachgewiesene Erfolgsbilanz von HCLTech im Bereich Digital Engineering wird die Arbeit von Western Union beschleunigen, seine Technologielandschaft neu zu gestalten, vollständige Stack-Observability und -Automatisierung zu implementieren, die Effizienz durch KI-gestützte Methoden zu steigern und robuste und zukunftsfähige Lösungen zu gewährleisten.4. Ausweitung der technologischen Präsenz in Indien: Western Union wird in Zusammenarbeit mit HCLTech ein modernes Technologiezentrum in Hyderabad, Indien, einrichten. Dies wird die globalen technologischen Fähigkeiten von Western Union weiter verbessern und neue Möglichkeiten für Innovation und Talententwicklung schaffen.Devin McGranahan, Präsident und Geschäftsführer von Western Union, fügte hinzu: "Unsere Zusammenarbeit mit HCLTech ist ein Beweis für unsere gemeinsame Vision, unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten. Das Know-how von HCLTech wird uns dabei helfen, unsere Mission zu erfüllen, den Menschen überall erstklassige Finanzdienstleistungen zugänglich zu machen."C Vijayakumar, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von HCLTech, sagte: "Diese strategische Partnerschaft unterstreicht unseren Fokus auf die Stärkung von Fintech-Unternehmen durch eine von digitaler Technik geleitete Transformation und die Schaffung außergewöhnlicher Werte für ihre Stakeholder. Wir sind weiterhin fest entschlossen, das Wachstum von Western Union durch innovative Lösungen, die echte Geschäftsergebnisse liefern, zu unterstützen."Diese Partnerschaft spiegelt die gemeinsamen Werte und Visionen von HCLTech und Western Union wider, da sie zusammenarbeiten, um den Fortschritt zu beschleunigen und eine nachhaltige Wirkung für unsere strategischen Kunden zu erzielen.Informationen zu Western UnionDie Western Union Company (NYSE: WU) setzt sich dafür ein, Menschen auf der ganzen Welt zu helfen, die für sich selbst, ihre Angehörigen und ihr Umfeld eine finanzielle Zukunft aufbauen wollen. Unsere führenden grenz- und währungsübergreifenden Geldtransfer-, Zahlungs- und digitalen Finanzdienstleistungen ermöglichen es Verbrauchern, Unternehmen, Finanzinstituten und Regierungen in mehr als 200 Ländern und Gebieten und über 130 Währungen, sich mit Milliarden von Bankkonten, Millionen von digitalen Geldbörsen und Karten sowie Hunderttausenden von Einzelhandelsstandorten weltweit zu verbinden. Unser Ziel ist es, zugängliche Finanzdienstleistungen anzubieten, die Menschen und Gemeinschaften zu Wohlstand verhelfen. Weitere Informationen finden Sie unter www.westernunion.com.Informationen zu HCLTechHCLTech (https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hcltech.com%2F&data=05%7C02%7Capoorva-agarwal%40hcltech.com%7C87b38ce0ffb6419fbdf308dd3ab7fb7c%7C189de737c93a4f5a8b686f4ca9941912%7C0%7C0%7C638731284050844326%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=OD5eucCqGWAaz5lngkW6RHzmPmta7kIM916adFJLFr0%3D&reserved=0) ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 220.000 Mitarbeitern in 60 Ländern, das mit einem breiten Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten branchenführende Leistungen in den Bereichen Digital, Engineering, Cloud und KI anbietet. Wir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Branchen zusammen und bieten Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter sowie öffentliche Dienste. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den 12 Monaten bis Dezember 2024 auf 13,8 Milliarden US-Dollar. Um zu erfahren, wie wir den Fortschritt für Sie beschleunigen können, besuchen Sie hcltech.com.Für weitere Informationen zu HCLTech wenden Sie sich bitte an:Meredith Bucaro, Nord- und Südamerikameredith-bucaro@hcltech.comElka Ghudial, EMEAelka.ghudial@hcltech.comJames Galvin, ANZjames.galvin@hcltech.comNitin Shukla, Indiennitin-shukla@hcltech.comFür weitere Informationen zu Western Union wenden Sie sich bitte an:Saadia McGlincheysaadia.mcglinchey@wu.comKaren Santoskaren.santos2@westernunion.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2648325/HCLTech_Logo.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2648326/Western_Union_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/western-union-geht-strategische-partnerschaft-mit-hcltech-ein-und-stellt-auf-ein-ki-gestutztes-plattform-betriebsmodell-um-302410600.htmlOriginal-Content von: HCLTech, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179094/5998502