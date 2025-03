© Foto: Juan Vega - EUROPA PRESS

Bayer plant eine massive Kapitalerhöhung zur Bewältigung von Schulden und Rechtsstreitigkeiten. Aktionäre sollen schon bald über die milliardenschwere Maßnahme abstimmen.Bayer sieht sich mit einem schwerwiegenden Rückschlag in einem Gerichtsverfahren in Georgia konfrontiert, bei dem das Unternehmen zu einer Schadenersatzzahlung von rund 2,1 Milliarden US-Dollar verurteilt wurde. Die Klage basierte auf Behauptungen, dass Bayers Unkrautvernichtungsmittel Roundup, das Glyphosat enthält, Krebs verursacht habe. Dieses Urteil überraschte den Markt, der erwartet hatte, dass die Probleme um Glyphosat abklingen würden. Die Bayer-Aktie reagierte in der Folge am Montag mit einem deutlichen Kursverlust …