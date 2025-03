Die Bayer-Aktie sackte zum Wochenbeginn deutlich ab, kann sich aber am Dienstag wieder schnell erholen. Müssen sich Investoren jetzt doch keine Sorgen um das Papier machen? Und wie geht es weiter? US-Gerichtsentscheid kein Grund zur Panik? Am Wochenende hat Bayer in einem weiteren Glyphosat-Prozess eine erneute Niederlage kassiert und muss dem Kläger 2,1 Milliarden € an Schadensersatz zahlen (der DAX-Konzern wird dagegen in Berufung gehen). Daraufhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...