Bei Snap wird es neuen Mitarbeiter:innen nicht leicht gemacht. Laut dem CEO des Unternehmens werden sie absichtlich in Situationen gebracht, in denen sie zwangsläufig scheitern sollen. Welche Strategie er damit verfolgt. Normalerweise sind erste Arbeitstage in einem neuen Unternehmen alles andere als stressig oder nervenaufreibend. Schließlich werden neue Mitarbeiter:innen zunächst in alle Abläufe eingeweiht, bekommen Zugänge zu allen Tools und lernen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...