Kulmbach (www.fondscheck.de) - Nach dem beachtlichen Erfolg mit dem Bitcoin-Spot-ETF in den USA will der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock nun auch den europäischen Markt für Krypto-Anlageprodukte aufrollen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Den Anfang mache der iShares Bitcoin ETP, der bereits am heutigen Dienstag sein Debüt an mehreren Handelsplätzen in Europa feiere. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...