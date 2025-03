The following instruments on XETRA do have their first trading 25.03.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 25.03.2025Aktien1 US50125G1094 KULR Technology Group Inc.2 CA0069281057 adidas AG CDR3 CA25161B1076 Deutsche Post AG CDR4 IL0011809592 NeuroSense Therapeutics Ltd.5 CA90366H4089 US Critical Metals Corp.6 CA9316741052 Walker Lane Resources Ltd.Anleihen/ETF/ETP1 USC3318LAF88 Element Fleet Management Corp.2 US858119BT62 Steel Dynamics Inc.3 US87612EBT29 Target Corp.4 USU9273AEQ41 Volkswagen Group America Finance LLC5 SE0024172993 Geveko Holding AB6 PTPBTYGE0041 Portugal, Republik7 CH1433226292 Banque Cantonale de Genève8 XS3019311581 Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg9 US45138LBL62 Idaho Power Co.10 DE000HEL0F78 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 DE000HEL0F60 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 LU2977997381 Amundi USD Corporate Bond UCITS ETF13 IE000SU1VJ03 SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF14 XS2940466316 iShares Bitcoin ETP