Die sonst so erfolgsverwöhnten US-Tech-Aktien erlebten in den letzten Wochen herbe Rückschläge. Der nachlassende Hype im KI-Segment sowie die Furcht vor einer möglichen Rezession in den USA hinterließen tiefe Spuren. Umso größer fiel zu Wochenbeginn die Erleichterung aus, als es gegenteilige Hinweise zu vernehmen gab.Die jüngsten Konjunkturzahlen aus den USA fielen recht freundlich aus. Mit dem Einkaufsmanagerindex ging es auf 53,5 Punkte aufwärts und blieb damit im Wachstumsbereich. Über eine gewisse Schwäche im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...