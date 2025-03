EQS-News: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

ZEAL setzt im Jubiläumsjahr 2024 neue Rekorde bei Neukunden, Umsatz und EBITDA



26.03.2025

ZEAL setzt im Jubiläumsjahr 2024 neue Rekorde bei Neukunden, Umsatz und EBITDA Eine-Million-Marke bei jährlichen Neukunden erstmals geknackt

Konzernumsatz wächst um 62 % auf € 188,2 Millionen

EBITDA mit € 61,9 Millionen fast verdoppelt

Erwartungen an neue Soziallotterie Traumhausverlosung übertroffen

Erfolgreicher Abschluss des Squeeze-outs bei LOTTO24

Hamburg, 26. März 2025. ZEAL Network SE, der führende deutsche Online-Anbieter von Lotterieprodukten, hat heute seinen Geschäftsbericht 2024 veröffentlicht und darin bei mehreren zentralen Kennzahlen Rekordwerte verzeichnet. Der Konzernumsatz stieg um 62 % auf € 188,2 Millionen (2023: € 116,1 Millionen). Das EBITDA lag mit € 61,9 Millionen fast doppelt so hoch wie im Vorjahr (2023: € 32,9 Millionen).



"Wir haben in unserem Jubiläumsjahr 2024 bei Neukunden, Umsatz und EBITDA ein Rekord-Triple unserer Geschäftsentwicklung erreicht. Neben dem größten Wachstum in unserem Kerngeschäft seit der Unternehmensgründung haben wir uns mit dem Start der Traumhausverlosung als Pionier am deutschen Markt etabliert", kommentiert Helmut Becker, CEO der ZEAL Network SE. "Unsere Tochtergesellschaft LOTTO24 AG hat zum dritten Mal in Folge mehr Spitzengewinner hervorgebracht als jeder andere Anbieter in Deutschland. Unser Erfolg ist zudem eine gute Nachricht für das Gemeinwohl - denn ZEAL hat mit € 382 Millionen 2024 die höchste Summe in der Unternehmensgeschichte für soziale sowie gesellschaftliche Projekte erwirtschaftet."



"Dank zielgerichteter Marketingmaßnahmen und sehr erfolgreicher Neukundenakquise in einem außergewöhnlichen Jackpot-Jahr haben wir erstmals bei Neukunden die Eine-Million-Marke und beim Transaktionsvolumen aus Lotterien die Eine-Milliarden-Marke überschritten. Wir sind stolz, dass wir den höchsten Umsatz in unserer Unternehmensgeschichte erzielt haben. Gleichzeitig konnten wir mit einem Rekord-EBITDA die enorme Profitabilität und Skalierbarkeit unseres Geschäftsmodells unter Beweis stellen", sagt Sebastian Bielski, CFO der ZEAL Network SE.



Umsatz im deutschen Lotteriegeschäft wächst um 59 %

Die hervorragende Umsatzentwicklung von ZEAL beruht zu einem Großteil auf einem starken Umsatzwachstum bei Lotterien. Aufgrund einer sehr positiven Jackpotlage und erfolgreichen Marketingmaßnahmen stieg die durchschnittliche Anzahl aktiver Kunden (1.436 Tausend) um 25 % an. Gleichzeitig erreichte das Transaktionsvolumen aus Lotterien mit € 1.080,4 Millionen erstmals einen Wert über einer Milliarde Euro (2023: € 843,3 Millionen). Die Bruttomarge wuchs aufgrund einer Preiserhöhung der Scheingebühren im Juni 2024 und eines veränderten Produktmixes um 3,1 Prozentpunkte auf 15,6 % an. Die parallele Steigerung von Transaktionsvolumen und Bruttomarge führte zu einem deutlichen Umsatzwachstum im Lotteriegeschäft von 59 % auf € 168,3 Millionen (2023: € 105,7 Millionen). ZEAL konnte zudem seinen Online-Marktanteil um 2,4 Prozentpunkte von 41,4 % auf 43,8 % verbessern.



Ergebnis durch Marketingeffizienz und Skalierungseffekte fast verdoppelt

ZEAL hat 2024 mit 1.259 Tausend Neukunden einen Rekordwert erreicht, der mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr lag (2023: 597 Tausend). Die erfolgreiche Neukundenakquise führte dank effizienterer Marketingmaßnahmen im Vergleich zum Vorjahr zu einem Rückgang der Akquisitionskosten je registriertem Neukunden (Cost per Lead, CPL) um 23 % auf € 35,16 (2023: € 45,52).



Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 58 % auf € 98,0 Millionen (2023: € 62,0 Millionen). Dies lag zum größten Teil an den strategischen Marketingaufwendungen, die um 58 %, aber deutlich unterproportional zum mehr als verdoppelten Neukundenwachstum, auf € 56,9 Millionen (2023: € 36,0 Millionen) stiegen. Das Wachstum und die Diversifizierung des Geschäfts führten zu einer Erhöhung der direkten Kosten des Geschäftsbetriebs um 54 % auf € 18,5 Millionen (2023: € 12,0 Millionen). Die gestiegenen indirekten Kosten des Geschäftsbetriebs auf € 22,6 Millionen (2023: € 14,0 Millionen) gingen insbesondere auf externe Beratungsleistungen und eine Rückstellung in Höhe von € 2,2 Millionen im Zusammenhang mit dem Squeeze-out der LOTTO24 AG zurück.



Trotz der höheren Kosten konnte ZEAL das EBITDA durch Effizienzsteigerungen und Skalierungseffekte des Geschäftsmodells im Verhältnis zum starken Umsatzwachstum überproportional um 88 % auf € 61,9 Millionen erhöhen (2023: € 32,9 Millionen). Das EBIT konnte mit € 53,7 Millionen im Vergleich zum Vorjahreswert (2023: € 23,6 Millionen) sogar mehr als verdoppelt werden.



Der Vorstand und der Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 21. Mai 2025 die Zahlung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2024 von € 2,40 pro Aktie (2023: € 1,10) bestehend aus einer Basisdividende von € 1,30 und einer Sonderdividende von € 1,10 vorschlagen. Das bedeutet eine Ausschüttung an die Aktionäre von insgesamt rund € 50,6 Millionen (2023: € 23,8 Millionen).



Traumhausverlosung weiteres Highlight des Geschäftsjahres

ZEAL hat 2024 mit der Traumhausverlosung die erste Soziallotterie in Deutschland gestartet, bei der eine bezugsfertige Bestandsimmobilie verlost wird. Die erste Kampagne mit einem Traumhaus an der Ostsee hat alle Erwartungen an diese Produktinnovation übertroffen und im Zeitraum zwischen August und Oktober zu rund 14 Millionen verkauften Losen geführt. ZEAL konnte allein mit der ersten Hausverlosung rund € 1,8 Millionen für gemeinnützige Zwecke erwirtschaften, davon mehr als € 1,2 Millionen für den Haupt-Charity-Partner DKMS.



Squeeze-out der LOTTO24 AG abgeschlossen

ZEAL hat 2024 mit dem Erwerb der verbleibenden Aktien der LOTTO24 AG einen wichtigen Meilenstein für die Optimierung der Konzernstruktur erreicht. Der Squeeze-Out wurde am 8. Oktober 2024 und der Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag zwischen der ZEAL Network SE und der LOTTO24 AG wurde am 21. November 2024 in das Handelsregister eingetragen.



Ausblick 2025

Für das Geschäftsjahr 2025 plant ZEAL, seine Marktführerschaft in Deutschland als Online-Anbieter von Lotterieprodukten weiter auszubauen sowie das Games-Angebot und die Traumhausverlosung weiter zu skalieren. Das Unternehmen rechnet in Abhängigkeit von den Rahmenbedingungen bei einer durchschnittlichen Jackpot-Entwicklung damit, dass die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2025 in einer Bandbreite von € 195 Millionen bis € 205 Millionen und das EBITDA in einer Bandbreite von € 55 Millionen bis € 60 Millionen liegen werden.





Über ZEAL

ZEAL Network ist eine E-Commerce-Unternehmensgruppe mit Sitz in Hamburg und der Marktführer für Online-Lotterien in Deutschland. 1999 gegründet, haben wir das Lottospiel ins Internet gebracht. Heute hat die Unternehmensgruppe rund eine Million aktive Kund:innen und mehr als 200 Mitarbeiter:innen an drei Standorten. ZEAL ermöglicht über die Marken LOTTO24 und Tipp24 die Teilnahme an staatlich lizensierten Lotterien und bietet zusätzlich auch eigene Lotterieprodukte an. Zu ZEAL gehören zudem die Marken ZEAL Instant Games, ZEAL Ventures und ZEAL Iberia. Im Jahr 2024 feierte die ZEAL-Gruppe ihr 25-jähriges Bestehen. Seit unserer Gründung stehen wir für Wachstum, Innovation und Erfolg.



Pressekontakt:

ZEAL Network SE

Kristin Splieth

Head of Corporate Communications

Kristin.splieth@zealnetwork.de

Tel: +49 (0) 40 808117560



