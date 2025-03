Die Berichtssaison neigt sich dem Ende zu. Nach TAG Immobilien hat heute ein zweiter Immobilienkonzern in dieser Woche seine Jahreszahlen präsentiert. Der Gewerbeimmobilienspezialist Aroundtown konnte 2024 zwar wieder schwarze Zahlen schreiben, bei der Dividende lässt er die Anleger aber weiter zappeln.Aroundtown ist 2024 in die Gewinnzone zurückgekehrt. Der MDAX-Konzern teilte am Mittwoch vorbörslich mit, dass das Unternehmen einen den Aktionären zurechenbaren Nettogewinn von rund 53 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...