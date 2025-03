Nach einer vierwöchigen Korrektur hat die SAP-Aktie letzte Woche wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Seit Jahresbeginn notiert der DAX-Titel mit fast +10% im Plus, was etwas schwächer ist als der Gesamtmarkt. Grund zum Feiern gibt es dennoch. Wieso sorgt das Unternehmen in dieser Woche für Schlagzeilen und wie viel Potenzial steckt jetzt noch in der Aktie? Auf Europas Börsenthron Im vergangenen Jahr war das DAX-Schwergewicht bereits zum wertvollsten ...

