© Foto: Unsplash

BMW forciert seine KI-Offensive in China. Mit Alibaba und Huawei soll die "Neue Klasse" smarte Assistenten, Echtzeitdaten und Spracherkennung bieten - ein Hightech-Konter gegen BYD & Co. im Schlüsselmarkt.BMW hat eine neue KI-Strategie für den chinesischen Markt vorgestellt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag unter Berufung auf Konzernchef Oliver Zipse berichtete. Zipse erklärte auf dem China Development Forum 2025, dass das "360-Grad-Vollketten-KI-System" entwickelt wurde, "um die Nutzererfahrung und die Effizienz von Geschäftsprozessen zu verbessern", heißt es im Bericht. Konkret plant BMW, KI-gestützte Sprachmodelle und intelligente Systeme in die nächste …