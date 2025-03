HMS Bergbau präsentierte sich bei einer Investorenrunde, die von mwb research veranstaltet wurde. Der CEO von HMS Bergbau, Dennis Schwindt, und der CFO, Jens Moir, gaben wertvolle Einblicke in die Wachstumsstrategie und die Ausrichtung des Unternehmens. Die anschließende Diskussion beleuchtete HMS's Position im Kohlenhandel sowie die Bestrebung um stärkere vertikale Integration, einschließlich Investitionen in Kohle- und kritische Mineralienprojekte. Trotz des anhaltenden Dekarbonisierungstendenzen bleibt HMS gut positioniert in Märkten, in denen die Kohlenachfrage voraussichtlich wachsen wird. Die Veranstaltung unterstrich das widerstandsfähige Geschäftsmodell und die robuste Finanzlage des Unternehmens, die eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum bieten. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 39,00 EUR. Die Aufzeichnung der Veranstaltung ist hier verfügbar: https://research-hub.de/events/video/2025-03-25-13-00/HMU-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/HMS%20Bergbau%20AG