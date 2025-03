Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Palantir | GameStop | Viasat - BMW holt sich Alibaba in die "Neue Klasse" - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - wieder unter 23.000 Tops & Flops - Fresenius probiert wieder den Ausbruch GameStop - endlich fällt das Wort Bitcoin Alibaba & BMW - neues KI-Projekt Palantir - Erholung nimmt Formen an Neuzugang im Musterdepot Prysmian - Kandidat für das Depot Viasat - Böses dem, der Böses denkt Eutelsat - Aktie hebt wieder ab Termine Bayer - neue Lizenz für Krebsmedikament ProSieben - kommt das Übernahme-Angebot heute oder morgen - Wacker Neuson - Zahlen kommen gut an Evotec - es geht weiter abwärts Depot - Larvotto geht steil Zuschauerfragen