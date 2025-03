Köln (ots) -Spannung, Intrigen und unerwartete Wendungen - "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" kehrt mit einer neuen Staffel zurück und verspricht Nervenkitzel pur. In sechs packenden Folgen heißt es demnächst für 16 prominente Teilnehmer: Wem kannst du trauen - und wer zieht im Verborgenen die Fäden?Moderatorin Sonja Zietlow begrüßt die hochkarätigen Persönlichkeiten im geheimnisvollen "Verräter"-Schloss, wo ein spannendes Spiel aus Wahrheit und Täuschung beginnt - mit einem Silberschatz von 50.000 Euro als heiß begehrtem Preis. Doch in diesem Spiel ist niemand sicher: Verrat lauert an jeder Ecke, und wer nicht clever genug spielt, könnte schon bald aus dem Rennen sein.Ein besonderes Highlight der neuen Staffel: Die Jury-Legenden der RTL-Tanzshow "Let's Dance" - Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González - wagen sich auf unbekanntes Parkett. Können sie ihre Instinkte für Taktik und Menschenkenntnis auch in diesem nervenaufreibenden Wettkampf unter Beweis stellen? Oder wird das raffinierte Spiel um Lügen, Allianzen und unerwartete Enthüllungen den Publikumslieblingen zum Verhängnis?Und das sind die weiteren prominenten Mitspieler, die sich auf das trickreiche "Verräter"-Spiel einlassen: Wayne Carpendale, Mirja du Mont, Younes Zarou, Marie Reim, Jan Hofer, Ralf Bauer, Charlotte Würdig, Sandy Mölling, Thaddäus Meilinger, Timon Krause, Joe Laschet, Martina Voss-Tecklenburg, Janin Ullmann.Den Sendetermin der neuen "Die Verräter"-Staffel geben wir in Kürze bekannt. Die preisgekrönte Show, ausgezeichnet mit dem Deutschen Fernsehpreis für "Beste Unterhaltung Reality", wird von der All3Media-Tochter Tower Productions im Auftrag von RTL produziert. Parallel zum Sendestart bei RTL sind auf RTL+ die ersten beiden Folgen verfügbar, danach gibt es die neue Folge immer eine Woche vor der TV-Ausstrahlung.Pressekontakt:Yvonne Wagner | Stv. Leitung Kommunikation Unterhaltung RTL / Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74225 | yvonne.wagner@rtl.deErnst Rudolf | Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221 456-74310 | ernst.rudolf@rtl.deKatrin Bechtoldt | Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74404 | katrin.bechtoldt@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5999338