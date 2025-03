Wien (www.fondscheck.de) - Allianz Global Investors streicht Stellen - FondsnewsBei Allianz Global Investors steht Medienberichten zufolge eine Restrukturierung an, zu der auch ein Stellenabbau gehört, so die Experten von "FONDS professionell".Vorstandschef Tobias Pross habe die Belegschaft in einem "Townhall-Meeting" diese Woche "mit Nachdruck und wohl auch einigem Pathos auf harte Zeiten eingestimmt", berichte der Branchendienst "Finanz-Szene" unter Berufung auf Teilnehmer der Veranstaltung. Faktisch gehe es "um eine große Restrukturierungsrunde", inklusive des Einstellens von Geschäft und des Wegfalls von Stellen. Die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichte, die Allianz-Tochter werde "einige Stellen streichen". ...

