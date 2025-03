ZEAL erzielte außergewöhnliche Ergebnisse im Geschäftsjahr 2024 und übertraf die Erwartungen mit Rekord-Kennzahlen. Der Umsatz des Jahres erreichte 188,2 Mio. EUR (+62 % im Jahresvergleich), während das EBITDA auf 61,9 Mio. EUR (+88 % im Jahresvergleich) anstieg, hauptsächlich getrieben durch verbesserte Abrechnungskennzahlen, ein außergewöhnlich günstiges Jackpot-Umfeld und damit gesteigerte Beteiligung sowie effiziente Kundengewinnung. Darüber hinaus kündigte ZEAL eine Dividende von 2,40 EUR je Aktie (Sonderdividende von 1,10 EUR) an und unterstrich damit sein Engagement gegenüber den Aktionären. Für 2025 erwartet ZEAL einen Umsatz von 195-205 Mio. EUR (+6 % im Jahresvergleich im Mittelpunkt), was die Konsensschätzung von 194 Mio. EUR übertrifft. Das EBITDA könnte jedoch unter Druck geraten und wird auf 55-60 Mio. EUR (-7 % im Jahresvergleich im Mittelpunkt) geschätzt, was leicht unter dem Konsens liegt, hauptsächlich aufgrund höherer Marketingausgaben und Investitionen in die neuen Segmente. Die Analysten von mwb research verfeinern ihr Modell und bestätigen ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 60,00 EUR. Für weitere direkte Einblicke von ZEAL's CFO können Sie sich für die bevorstehende Roundtable anmelden unter: https://research-hub.de/events/registration/2025-04-08-11-30/TIMA-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ZEAL%20Network%20SE