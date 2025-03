Der französische Energiekonzern Totalenergies hat heute im Rahmen der Europe 2025-Konferenz in Berlin Investitionsentscheidungen für sechs neue Batteriespeicherprojekte in Deutschland bekannt gegeben. Es will 160 Millionen in eine Gesamtspeicherkapazität von 221 Megawatt (MW) investieren. Kyon Energy, seit Anfang 2024 eine Tochtergesellschaft von Totalenergies, entwickelte die Projekte. Kyon Energy ist auf die Entwicklung großer Batteriespeichersysteme spezialisiert. Der Bau der Anlagen begann Ende ...

