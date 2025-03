NEW YORK (dpa-AFX) - Nach drei Erholungstagen dürften die US-Aktienmärkte träge in den Mittwoch starten. Anleger bewerteten die jüngsten Zolldrohungen von Präsident Donald Trump vor dem Hintergrund eines schwachen US-Verbrauchervertrauens, sagte ein Marktbeobachter. Die Sorge um die wirtschaftlichen Auswirkungen eines globalen Handelskrieges lasse die Liquidität von US-Aktien weiter sinken und könne zu stärkeren Schwankungen führen. Derweil stiegen in den USA die Aufträge für langlebige Güter im Februar unerwartet.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart 0,1 Prozent höher auf 42.620 Punkte. Den Technologie-Index Nasdaq 100 sah IG 0,2 Prozent im Minus bei 20.260 Zählern.

Die Aktien von Gamestop schnellten vorbörslich um 13,4 Prozent nach oben. Der Videospiele-Händler steigerte seinen Nettogewinn im vierten Quartal deutlich und setzt bei seiner neuen Investmentstrategie auf den Bitcoin. Das Unternehmen kündigte an, künftig einen Teil seiner Barmittel in der Kryptowährung anzulegen.

Für die Papiere von Dollar Tree ging es vorbörslich um 2,4 Prozent nach oben. Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider berichtet, steht der Discounter kurz vor dem Verkauf seines Family-Dollar-Geschäfts.

Die Anteilsscheine von Humacyte brachen vorbörslich um gut 30 Prozent auf 2,01 Dollar ein. Das Biotech-Unternehmen bietet Investoren 25 Millionen eigene Aktien zu 2 Dollar je Stück an, was einem Abschlag von rund 30 Prozent zum Vortagesschlusskurs entspricht./edh/mis

US36467W1099, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, US2567461080, 2455711, US44486Q1031