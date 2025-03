Die Thyssenkrupp-Aktie ist heute einer der Top-Gewinner im MDAX und setzt ihren Höhenflug fort. Nachdem der Konzern zuletzt mit der Ankündigung des Börsengangs der Sparte Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) auf sich aufmerksam gemacht hat, kommt jetzt der nächste Schritt, um effizienter zu werden.Am Dienstag kündigte das Unternehmen an, dass es durch eine Verkleinerung des Managements in der Stahlproduktion eine Neuausrichtung des Bereichs erreichen will. Die Produktionskapazitäten des Konzerns sollen ...

