Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch einen Dämpfer erhalten. Nach einer starken Erholung am Vortag musste der DAX wieder nachgeben, während auch der MDax Verluste verzeichnete - wobei der Index der mittelgroßen Unternehmen erst spät in den roten Bereich abrutschte.Der DAX schloss mit einem Rückgang von 1,17 Prozent bei 22.839,03 Punkten, der MDax gab um 0,23 Prozent auf 28.864,48 Zähler nach. Damit bleibt das Rekordhoch des DAX bei 23.476 Punkten weiter außer Reichweite. Der Index fiel nicht ...

