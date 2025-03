NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens vor den am 15. Mai erwarteten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 261 Euro belassen. Analyst Simon Toennessen erwartet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein überzeugendes Quartal, das eine fortgesetzte Erholung der Automatisierungsbranche mit zunehmender Dynamik in China zeigen dürfte. Seine Gewinnschätzungen für das zweite Quartal lägen 6 Prozent über den Konsenserwartungen. Siemens bleibe eine seiner "Top Picks" innerhalb der europäischen Kapitalgüterbranche. Seine Einschätzung basiere auf einer konjunkturellen Erholung, der Ausrichtung auf den Heimatmarkt Deutschland und der teilweisen Ausgliederung von Siemens Healthineers./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2025 / 15:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2025 / 15:34 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007236101