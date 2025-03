Kao wurde von dem Ethisphere Institut als eines der ethischsten Unternehmen der Welt des Jahres 2025 ausgezeichnet. Seit ihrer Einführung im Jahr 2007 hat Kao diese Auszeichnung 19 Jahre in Folge erhalten.

Kao ist eines von nur sechs Unternehmen weltweit und das einzige asiatische Unternehmen, das diese Auszeichnung seit der Einführung in jedem Jahr erhalten hat.

Kao Corporation, ein führender Hersteller von Körperpflege- und Kosmetikprodukten sowie Haushaltsprodukten und Spezialchemikalien, wurde als eine der World's Most Ethical Companies 2025 ausgezeichnet. Der Titel wird von dem Ethisphere Institut verliehen, einer weltweit führenden Organisation zur Definition und Förderung ethischer Geschäftspraktiken. Die Liste der World's Most Ethical Companies ehrt Unternehmen, die sich durch Transparenz, Integrität, Ethik und Compliance auszeichnen. Kao ist eines von nur sechs Unternehmen weltweit und das einzige asiatische Unternehmen, das diese Auszeichnung 19 Jahre in Folge erhalten hat, seitdem sie im Jahr 2007 eingeführt wurde. Im Jahr 2025 wurden 136 Unternehmen in 19 Ländern aus 44 Geschäftskategorien ausgewählt, wobei Kao das einzige Unternehmen der Kategorie Gesundheits- und Schönheitspflege ist, das bislang jedes Jahr ausgezeichnet wurde.

Yoshihiro Hasebe, Representative Director, Präsident und CEO von Kao, bedankte sich für die Auszeichnung: "Es ist eine Ehre für uns, nun schon 19 Jahre in Folge als eine der World's Most Ethical Companies ausgezeichnet zu werden. Unsere Unternehmensphilosophie basiert seit jeher auf dem Grundsatz "Integrity as the only choice"- daher sind externe Bewertungen wie diese sehr wichtig für uns. Wir sind weiterhin entschlossen, dieser Auszeichnung gerecht zu werden und auf unsere ehrgeizigen Ziele hinzuarbeiten. Dafür wollen wir eine führende Rolle in der Branche einnehmen und verfolgen eine klare Vision: die Verwirklichung einer' Kirei Welt' einer lebenswerten und harmonischen Welt für alle."

Erica Salmon Byrne, CEO von Ethisphere, sagte dazu: "Wir freuen uns, Kao erneut als eine der World's Most Ethical Companies auszeichnen zu können. Kao ist eines von nur sechs Unternehmen, das wir seit der Einführung des Rankings ausgezeichnet haben insgesamt 19 Mal. Diese Auszeichnung ist ein Beleg für Kaos Engagement, Best Practices in den Bereichen Ethik, Compliance und Governance immer weiter zu verbessern. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie Kao auch weiterhin eine führende Rolle bei der Förderung von Unternehmensintegrität innerhalb der Branche und weltweit einnehmen wird."

The Kao Way: Zu Integrität verpflichtet

Die Ethisphere-Auszeichnung basiert auf unternehmerischem Handeln in den Bereichen Transparenz, Integrität, Ethik und Compliance Werte, die tief in der Geschichte und Kultur von Kao verankert sind. Vor allem der Grundsatz "Integrity as the only choice" steht für Kao im Mittelpunkt aller unternehmerischer Aktivitäten und im Fokus der Unternehmensphilosophie "The Kao Way". Dabei leitet sich das Wort "Integrität" von dem japanischen Ausdruck seido wo ayumu ab. Dieser von Kaos Unternehmensgründer geprägte Satz bedeutet wörtlich "den richtigen Weg gehen". Dazu gehört das Handeln nach gesetzlichen und ethischen Vorschriften sowie ein ehrliches und fundiertes Geschäftsgebaren. Um den Kao Way umzusetzen, teilt die Kao Gruppe weltweit die Kao Business Conduct Richtlinien. Sie dienen als Orientierungshilfe bei Unsicherheiten, als Richtlinien für die tägliche Arbeit und als Grundlage für Nachhaltigkeit im Unternehmen und in der Gesellschaft.

Kao Business Conduct Richtlinien

Weitere Informationen

Kao-Website zur Nachhaltigkeit

Kao Integrierter Bericht 2024

Kao Nachhaltigkeitsbericht 2024

World's Most Ethical Companies

Über den Kirei Lifestyle Plan

In den vergangenen 130 Jahren hat Kao daran gearbeitet, das Leben der Menschen zu verbessern und ihnen zu einem nachhaltigeren Lebensstil zu verhelfen einem Kirei Lifestyle. Das japanische Wort "kirei" beschreibt etwas, das gleichzeitig sauber, geordnet und schön ist. Für Kao bedeutet dieses Konzept von "kirei" nicht nur das Aussehen, sondern auch eine Einstellung den Wunsch, Schönheit für sich selbst, für andere Menschen und für die natürliche Welt um uns herum zu schaffen. Mit dem Ziel, einen nachhaltigeren Lebensstil zu verwirklichen, hat die Kao Gruppe im April 2019 ihre ESG-Strategie, den Kirei Lifestyle Plan, eingeführt. Bis 2030 möchte Kao mindestens 1 Milliarde Menschen ein schöneres Leben ermöglichen und dafür sorgen, dass 100 seiner Produkte einen ökologischen Fußabdruck über den gesamten Lebenszyklus hinterlassen, den unsere Natur laut Wissenschaft sicher verkraften kann. Für weitere Informationen besuchen Sie die Kao Sustainability Webseite.

Über Kao

Kao, ein in Japan ansässiger Hersteller von Körperpflege- und Kosmetikprodukten sowie Haushaltsprodukten und Spezialchemikalien, bietet hochwertige Produkte an, die das Leben der Verbraucherinnen und Verbraucher auf der ganzen Welt bereichern. Durch sein Portfolio von über 20 führenden Marken wie Attack Waschmittel, Bioré und Jergens Hautpflegeprodukte, Laurier Hygieneprodukte, Curél, SENSAI und MOLTON BROWN Kosmetikprodukte sowie Oribe Haarpflegeprodukte, ist Kao Teil des täglichen Lebens der Menschen in Asien, Nord- und Südamerika, Europa, dem Mittleren Osten und Afrika. Zusammen mit seiner Chemiesparte, die zu einer Vielzahl von Industriezweigen beiträgt, erwirtschaftet Kao einen Jahresumsatz von rund 1.630 Milliarden Yen. Kao beschäftigt weltweit rund 32.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und blickt auf eine mehr als 130-jährige Innovationsgeschichte zurück. Als Unternehmen, das Produkte herstellt, die Menschen täglich benutzen, übernimmt die Kao Gruppe die Verantwortung, den ökologischen Fußabdruck ihrer Produkte während des gesamten Produktlebenszyklus zu reduzieren. Dies ist in der 2019 eingeführten ESG-Strategie von Kao, dem Kirei Lifestyle Plan, dargelegt. Bitte besuchen Sie die Webseite der Kao Group für aktuelle Informationen.

