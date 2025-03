The following instruments on XETRA do have their first trading 27.03.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.03.2025Aktien1 CA4013392051 Guardian Capital Group Ltd.2 US80106T2006 Sanrio Co. Ltd. ADR3 CA43741D1050 Homeland Uranium Corp.4 CA92539Q4060 VERSES AI Inc.Anleihen/ETF1 XS3038485689 BlackRock Inc.2 XS3040316898 Compagnie de Saint-Gobain S.A.3 US87264ADU60 T-Mobile USA Inc.4 US92343VGZ13 Verizon Communications Inc.5 XS3022166493 Fnac Darty6 US78017DAF50 Royal Bank of Canada7 US78017DAH17 Royal Bank of Canada8 US87264ADS15 T-Mobile USA Inc.9 US959802AM19 Western Union Co.10 XS3034477250 Atlas Copco Finance DAC11 US13607PH984 Canadian Imperial Bank of Commerce12 XS3030237120 Côte d'Ivoire, Republik13 XS3038553353 DNB Bank ASA14 USU37818BU18 Glencore Funding LLC15 USU37818BV90 Glencore Funding LLC16 US44891CDP59 Hyundai Capital America17 AT0000A3KDQ3 Kommunalkredit Austria AG18 USJ3979FCZ83 Marubeni Corp.19 US74949LAG77 RELX Capital Inc.20 US74949LAF94 RELX Capital Inc.21 DE000A4DFLQ6 Schaeffler AG22 XS3032045984 Investor AB23 XS3032046016 Investor AB24 USU37818BW73 Glencore Funding LLC25 XS2769498960 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.26 XS2769501854 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.27 DE000HEL0E53 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale28 DE000A4D58U2 Multitude Bank PLC29 DE000A4DFLP8 Schaeffler AG30 US87264ADT97 T-Mobile USA Inc.31 DE000A4DFLX2 Thüringen, Freistaat32 IE000B1A2798 Vanguard Global Government Bond UCITS ETF - EUR Hedged Acc33 IE0003HUCA83 Vanguard Global Government Bond UCITS ETF - EUR Hedged Dist34 IE000MMRLY96 YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF