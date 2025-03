EQS-News: TAKKT AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Strategische Unternehmensentscheidung

Neue Strategie "TAKKT Forward" legt Schwerpunkt auf fokussiertes Portfolio und profitables Wachstum



27.03.2025 / 07:00 CET/CEST

Vorstellung der neuen Strategie "TAKKT Forward" heute um 14 Uhr

TAKKT erwartet für 2025 ein organisches Wachstum zwischen minus vier und plus sechs Prozent

Bereinigte EBITDA-Marge soll 2025 zwischen sechs und acht Prozent liegen

Dividende von 0,60 Euro je Aktie für Geschäftsjahr 2024

Geschäftsbericht und Nachhaltigkeitsbericht 2024 veröffentlicht Stuttgart, 27. März 2025. Mit der heutigen Vorstellung der neuen Unternehmensstrategie richtet sich TAKKT neu aus: "TAKKT Forward beinhaltet die Fokussierung des Portfolios auf unser attraktives Kerngeschäft, die konsequente Nutzung von Wachstumschancen und eine deutliche Verbesserung der operativen Performance," so CEO Andreas Weishaar. Ziel der neuen Strategie ist die Rückkehr zu profitablem Wachstum. Dazu will TAKKT das organische Wachstum schrittweise beschleunigen und Marktanteile gewinnen. Die EBITDA-Marge soll bis 2028 auf über zehn Prozent und langfristig rund 12 Prozent verbessert werden. Daneben will die Gruppe die Cashflow-Stärke weiter ausbauen und im Durchschnitt zwischen 50 bis 60 Prozent des EBITDA in Free Cashflow umwandeln.



Eine wichtige strategische Entscheidung im Rahmen von "TAKKT Forward" ist die Stärkung des Kerngeschäfts in der Division Industrial & Packaging. TAKKT sieht hier langfristig das größte Potenzial für Wachstum und Profitabilität und will die eigene Position als einer der Marktführer in Europa ausbauen. Parallel dazu entwickelt die Gruppe die amerikanischen Marken National Business Furniture, Hubert und Central gezielt weiter, um deren Marktstellung zu festigen und profitables Wachstum zu ermöglichen. Für das Display-Geschäft in den USA unter der Marke Displays2go prüft TAKKT verschiedene strategische Optionen.



Durch die konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Kunden will TAKKT die eigene Positionierung und das Wachstum verbessern. Der Schwerpunkt liegt dabei auf großen und mittleren Unternehmenskunden. "Die Grundlage unseres Erfolgs ist die passgenaue und verlässliche Beschaffung der benötigten Geschäftsausstattung, damit sich unsere Kunden auf ihre Kernprozesse konzentrieren können. Wir verbessern daher unser Angebot für Unternehmenskunden mit komplexen Beschaffungsanforderungen," so Weishaar. Dazu gehört die Erweiterung des Sortiments um zusätzliche Produktkategorien ebenso wie der Ausbau der Service-Leistungen, insbesondere im Bereich Sonderanfertigungen und Projektberatung. Kleinere Kunden sollen künftig noch effizienter angesprochen werden - mit digitalen Self-Service-Angeboten und einem klar fokussierten Produktsortiment. Durch diese differenzierte Herangehensweise schafft TAKKT Mehrwert für alle Kundengruppen - vom Konzern oder wachstumsstarken Mittelständler bis hin zum Handwerksbetrieb oder Einzelunternehmer. Darüber hinaus hat sich TAKKT als Anbieter nachhaltiger Produkte mit umfassenden Zertifizierungen entlang der Lieferkette positioniert, um von der steigenden Nachfrage in diesem Bereich zu profitieren. Bis 2028 sollen die Hälfte der Umsätze mit nachhaltigen Produkten erwirtschaftet werden.



Neben dem Portfolio-Fokus und Wachstum ist die Steigerung der Performance wesentlicher Bestandteil von "TAKKT Forward". Durch gezielte Investitionen baut TAKKT die Automatisierung von Prozessen aus und stärkt den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Zusätzlich zur Steigerung der Profitabilität zielen die Performance-Maßnahmen auch auf die Verbesserung der Cash-Generierung, durch weitere, strukturelle Verbesserungen bei der Steuerung des Nettoumlaufvermögens.



Die Rahmenbedingungen im Geschäftsjahr 2025 werden anspruchsvoll bleiben, etwa aufgrund der Risiken durch höhere Importzölle und die bestehende politische Unsicherheit. "Trotz dieser Ausgangssituation sind wir überzeugt, dass wir mit der konsequenten Umsetzung unserer Strategie eine Verbesserung der Umsatz- und Ergebnisentwicklung erreichen werden. Wir haben es selbst in der Hand, die bestehenden Chancen zu nutzen und damit die Rückkehr zu profitablem Wachstum zu sichern," so Weishaar. Nachdem Umsatz und Ergebnis zu Jahresbeginn noch von den Auswirkungen des Vorjahres belastet sind, erwartet TAKKT im weiteren Verlauf zunehmend positive Effekte aus den Wachstumsinitiativen. Für das Gesamtjahr 2025 soll die organische Wachstumsrate zwischen minus vier und plus sechs Prozent liegen. Die einmaligen Aufwendungen für strukturelle Anpassungen werden geringer ausfallen als im Vorjahr. "Wir werden weiter auf die richtige Balance zwischen Kostenmanagement und Investitionen in Wachstum und Systeme achten. Die bereinigte EBITDA-Marge erwarten wir abhängig vom Umsatzwachstum in der Spanne zwischen 6,0 und 8,0 Prozent, so CFO Lars Bolscho.



Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass TAKKT auch in schwierigen Zeiten eine hohe Cash-Generierung sicherstellen kann. Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung daher für das Geschäftsjahr 2024 eine Basisdividende von 0,60 Euro je Aktie vor und setzt damit die verlässliche Dividendenpolitik fort. 2025 wird TAKKT weiter an der Verbesserung der Cash-Generierung arbeiten und erwartet erneut positive Beiträge zur Free Cashflow aus der Freisetzung von Nettoumlaufvermögen. Aufgrund der erwarteten Investitionen in das Wachstum wird der Free Cashflow 2025 niedriger ausfallen als im Vorjahr.



Im Herbst 2024 hat Dr. Johannes Haupt die TAKKT informiert, dass er nach über zwölf Jahren im Aufsichtsrat sein Mandat mit Ablauf der Hauptversammlung 2025 niederlegen wolle. Die Hauptversammlung wird daher über die Wahl eines neuen Mitglieds für den Aufsichtsrat entscheiden. Kandidat für die Nachfolge ist Henk Derksen, der mit dem Unternehmen durch seine Tätigkeit als CFO beim TAKKT-Mehrheitsaktionär Haniel bereits vertraut ist. Vor seinem Wechsel in das Haniel-Management war er als Executive Vice President und CFO beim Technologieunternehmen VIAVI Solutions beschäftigt. Capital Markets Update: 27. März 2025 um 14:00 Uhr (MEZ).

Das Management-Team um CEO Andreas Weishaar stellt heute ab 14 Uhr die neue Strategie und die damit verbundenen Ziele im Rahmen eines virtuellen Events vor. Für die Teilnahme registrieren Sie sich bitte und diesem Link: Registrierung Capital Market Update Finanzkalender

Die Zahlen für das erste Quartal 2025 wird TAKKT am 29. April veröffentlichen. Finanzkennzahlen TAKKT-Gruppe 2024

(in Mio. Euro) 2023 2024 in % Umsatz der TAKKT-Gruppe 1.240,0 1.052,9 -15,1 organisches Wachstum -15,4 Industrial & Packaging 672,9 589,5 -12,4 organisches Wachstum -13,0 Office Furniture & Displays 281,6 233,9 -17,0 organisches Wachstum -16,9 FoodService 285,6 229,5 -19,6 organisches Wachstum -19,5 Rohertragsmarge (%) 39,8 39,3 EBITDA 111,9 55,7 -50,2 EBITDA-Marge (%) 9,0 5,3 EBIT 38,9 -40,5 EBIT-Marge (%) 3,1 -3,8 Ergebnis je Aktie in Euro 0,38 -0,64 Free Cashflow 74,0 68,1 -8,0 Konzerneigenkapital 642,7 542,6 -15,6 In % der Bilanzsumme 63,8 58,8 Nettofinanzverschuldung 106,0 114,0 7,5 Mitarbeitende (Vollzeitbasis) zum Jahresende 2.385 2.154 -9,7

Kurzprofil der TAKKT AG Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende Omnichannel-Händler für Geschäftsausstattung. Die Gruppe ist mit den Divisions Industrial & Packaging, Office Furniture & Displays und FoodService in mehr als 20 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 400.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Das Unternehmen ist im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten. Ansprechpartner

Benjamin Bühler Tel. +49 711 3465-8223

E-Mail: investor@takkt.de



