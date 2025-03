«Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR»

Pratteln, Schweiz, 27. März 2025 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) schlägt der kommenden Generalversammlung vom 20. Mai 2025 die Wahl von Dr. Melanie Rolli als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied vor. Das bisherige Verwaltungsratsmitglied Dr. Otto Schwarz stellt sich nicht zur Wiederwahl.

Thomas Meier, Präsident des Verwaltungsrats von Santhera, sagte: "Wir freuen uns sehr, dass Frau Dr. Rolli der Nominierung in den Verwaltungsrat zugestimmt hat. Wir sind überzeugt, dass sie umfassende strategische und operative Erfahrung in der Medikamentenentwicklung und -vermarktung einbringen wird. Ihre Erfahrung wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir die Einführung von AGAMREE® in neuen Märkten fortsetzen und Möglichkeiten zur weiteren Expansion unseres Portfolios prüfen. Die Nominierung von Dr. Rolli folgt auf die kürzliche Ernennung von Frau Isted zum CFO und unterstreicht unser Engagement für die Stärkung und Diversifizierung des Vorstands und des Führungsteams des Unternehmens.

Im Namen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung möchte ich Dr. Schwarz für sein grosses Engagement und seinen wertvollen Beitrag zur strategischen Entwicklung von Santhera während seiner Zeit als Verwaltungsratsmitglied danken. Seine Beratung und sein Fachwissen in den frühen Phasen der Produkteinführung von AGAMREE® waren sehr hilfreich, um den Weg für den kommerziellen Erfolg des Unternehmens zu ebnen."

Dr. Melanie Rolli ist eine erfahrene Biopharma-Führungskraft mit über 20 Jahren internationaler Erfahrung. Sie hatte mehrere leitende und nicht-leitende Funktionen in verschiedenen Pharma- und Biotechnologieunternehmen inne und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Produktentwicklung und globalen Vermarktung. Derzeit ist sie Group CEO von Helsinn Healthcare, einem globalen Pharmaunternehmen, das ein vielfältiges Produktportfolio in den Bereichen unterstützende Krebsbehandlung und Onko-Dermatologie vermarktet. Davor war sie CEO von AELIX Therapeutics und PIQUR Therapeutics, wo sie die strategische Neuausrichtung leitete und erfolgreiche Fundraising-Kampagnen durchführte. Außerdem war sie 14 Jahre lang bei Novartis tätig, wo sie zunehmend leitende Funktionen in den Bereichen globale Entwicklung, medizinische Angelegenheiten und Patientensicherheit innehatte.

