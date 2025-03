Waffenhersteller präsentiert unter neuer Geschäftsführung seine Quartalszahlen, Dividendenstrategie und innovative Produktentwicklungen trotz Marktherausforderungen.

Sturm, Ruger & Company verzeichnete im gestrigen Handel einen Schlusskurs von 36,80 Euro. Während die Aktie im Monatsvergleich einen Rückgang von 5,15 Prozent hinnehmen musste, liegt sie seit Jahresbeginn mit 8,24 Prozent im Plus. Bemerkenswert ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 44,00 Euro, das erst am 8. April erreicht wurde - aktuell notiert die Aktie 16,36 Prozent darunter.

Mit Wirkung zum 1. März 2025 übernahm Todd W. Seyfert die Position des Präsidenten und Chief Executive Officer bei Sturm, Ruger & Company. Seyfert bringt umfangreiche Erfahrung in der Förderung von Unternehmenswachstum und betrieblicher Exzellenz aus verschiedenen Fertigungsbereichen mit. Der Verwaltungsrat äußerte sich zuversichtlich, dass seine Führung das Unternehmen zu anhaltendem Erfolg in einem wettbewerbsintensiven Markt führen wird.

Im Geschäftsjahr 2024, dessen Ergebnisse am 19. Februar 2025 veröffentlicht wurden, meldete Sturm, Ruger einen Nettoumsatz von 535,6 Millionen Dollar und einen verwässerten Gewinn pro Aktie von 1,77 Dollar. Dies stellt einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr dar, als ein Nettoumsatz von 543,8 Millionen Dollar und ein Gewinn von 2,71 Dollar pro Aktie erzielt wurden. Das vierte Quartal zeigte jedoch eine positive Dynamik mit einem Umsatz von 145,8 Millionen Dollar und einem Gewinn von 0,62 Dollar pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber den 130,6 Millionen Dollar Umsatz und 0,58 Dollar Gewinn pro Aktie im entsprechenden Quartal des Vorjahres darstellt.

Dividendenpolitik und Produktinnovationen

Der Verwaltungsrat hat eine vierteljährliche Dividende von 0,24 Dollar pro Aktie für das vierte Quartal 2024 beschlossen. Diese Dividende soll am 28. März 2025 an Aktionäre ausgezahlt werden, die am 14. März 2025 im Aktienregister eingetragen waren. Die Dividendenpolitik des Unternehmens, die quartalsweise variiert, entspricht etwa 40 Prozent des Nettoeinkommens und unterstreicht das Engagement, Werte an die Aktionäre zurückzugeben.

Sturm, Ruger setzt weiterhin auf Innovationen in der Waffenindustrie. In Zusammenarbeit mit Magpul Industries führte das Unternehmen die RXM 9mm-Pistole ein, die durch ihren herausnehmbaren Feuersteuerungs-Einsatz aus Edelstahl (FCI) und den austauschbaren Magpul Enhanced Handgun Grip (EHG) Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten bietet. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, den sich entwickelnden Präferenzen der Verbraucher im wettbewerbsintensiven Markt für 9mm-Polymer-Rahmen-Pistolen gerecht zu werden.

Die Waffenindustrie hat Schwankungen in der Verbrauchernachfrage erlebt, beeinflusst durch verschiedene wirtschaftliche und regulatorische Faktoren. Sturm, Rugers strategischer Fokus auf Produktinnovation, betriebliche Effizienz und Aktionärswert positioniert das Unternehmen, um diese Marktdynamik effektiv zu navigieren. Von der Führungsübernahme durch Todd W. Seyfert werden frische Perspektiven erwartet, die die Wachstumsbahn des Unternehmens in den kommenden Jahren vorantreiben sollen.

