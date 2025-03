Die Aktie von Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) notiert aktuell bei 36,20 Euro und verzeichnet damit einen Rückgang von 1,09% im Tagesverlauf. Seit Jahresbeginn konnte das Papier des amerikanischen Waffenherstellers jedoch eine positive Entwicklung von 6,47% verbuchen, obwohl es mit einem Abstand von 17,73% noch deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 44,00 Euro liegt, das im April 2024 erreicht wurde.

Im Februar 2025 veröffentlichte Sturm Ruger die Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr. Das Unternehmen erzielte einen Nettoumsatz von 535,6 Millionen US-Dollar und einen verwässerten Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,77 US-Dollar. Diese Zahlen stellen einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr dar, in dem ein Nettoumsatz von 543,8 Millionen US-Dollar und ein EPS von 2,71 US-Dollar erzielt wurden. Trotz des Rückgangs bekräftigte das Unternehmen sein Engagement für die Aktionäre und kündigte eine Dividende von 0,24 US-Dollar pro Aktie an, wobei der Ex-Dividenden-Tag auf den 14. März 2025 fiel.

Führungswechsel und Marktausblick

Zum 1. März 2025 übernahm Todd W. Seyfert die Position des Präsidenten bei Sturm Ruger. Dieser Führungswechsel dürfte die strategische Ausrichtung des Unternehmens in den kommenden Jahren maßgeblich beeinflussen. Die neue Führung steht vor der Herausforderung, den leichten Umsatzrückgang umzukehren und die Profitabilität zu verbessern.

Im Vergleich zum 200-Tage-Durchschnitt von 38,59 Euro liegt der aktuelle Kurs etwa 6,20% niedriger, was auf eine mittelfristig eher schwächere Performance hindeutet. Die Volatilität der Aktie liegt mit annualisierten 37,13% über einen 30-Tage-Zeitraum auf einem erhöhten Niveau. Anleger beobachten nun aufmerksam, welche strategischen Initiativen unter der neuen Führung ergriffen werden und wie sich diese auf die zukünftige Geschäftsentwicklung und Aktienkurse auswirken könnten.

