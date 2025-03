EQS-News: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Jahresbericht

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft veröffentlicht Geschäftsbericht 2024 - Deutliche Steigerung des Konzernbetriebsergebnisses - Jahresprognose 2025 vorgestellt



27.03.2025 / 07:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft veröffentlicht Geschäftsbericht 2024 Deutliche Steigerung des Konzernbetriebsergebnisses - Jahresprognose 2025 vorgestellt Operatives Konzernbetriebsergebnis (EBIT) um etwa 37 Prozent auf 10,6 Mio. Euro gesteigert

Konzernumsatzerlöse in Höhe von 181,9 Mio. Euro erzielt

Dividendenvorschlag von 0,11 Euro je Aktie Haselünne, 27. März 2025 - Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) hat heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Demnach hat die Unternehmensgruppe Konzernumsatzerlöse in Höhe von 181,9 Mio. Euro erzielt (2023: 185,7 Mio. Euro). Das um Ergebnissondereffekte bereinigte Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Konzern-EBIT) wurde um etwa 37 Prozent auf 10,6 Mio. Euro gesteigert (2023: 7,7 Mio. Euro). Das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Konzern-EBITDA) lag bei 19,3 Mio. Euro (2023: 16,0 Mio. Euro). "Im Geschäftsjahr 2024 waren wir mit einem äußerst herausfordernden Marktumfeld konfrontiert. Umso mehr freuen wir uns, dass wir eine so deutliche Steigerung bei unseren wichtigsten Ergebniskennzahlen erzielen konnten", so Oliver Schwegmann, CEO der Berentzen-Gruppe. Zurückzuführen sei der signifikante Anstieg des Konzern-EBIT - und auch des Konzern-EBITDA - auf einen deutlich höheren Konzern-Rohertrag, gestützt durch eine Verbesserung bei den Produktmargen. Zudem sei es der Unternehmensgruppe gelungen, einen positiven Free Cashflow zu erzielen. Vor diesem Hintergrund wird der Vorstand gemeinsam mit dem Aufsichtsrat der ordentlichen Hauptversammlung am 23. Mai 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,11 Euro je Aktie vorschlagen (2023: 0,09 Euro je Aktie). "Dies ist außerdem ein starkes Zeichen unserer Zuversicht hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der Berentzen-Gruppe", so Schwegmann. Neue Konzernstrategie zeigt erste Erfolge Zu Beginn des Geschäftsjahrs 2024 präsentierte die Berentzen-Gruppe ihre neue Konzernstrategie Building BERENTZEN 2028. Darin enthalten war erstmals auch eine quantifizierte Mittelfristprognose für die Konzern-Steuerungskennzahlen für das Geschäftsjahr 2028. "Wir freuen uns, dass wir im Geschäftsjahr 2024 erste deutliche Erfolge verzeichnen konnten und wichtige Maßnahmen bereits umgesetzt haben", erklärt Schwegmann. Ein strategischer Meilenstein sei beispielsweise die Entscheidung gewesen, den Betriebsstandort im brandenburgischen Grüneberg zu veräußern. "Dieser weitestgehend liquiditätsneutrale Vorgang führte zwar zu einem Ergebnissondereffekt im Geschäftsjahr 2024, wird aber mittelfristig deutlich positive Effekte sowohl auf das Konzernbetriebsergebnis als auch auf den Free Cashflow haben", so Schwegmann. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025 Mit dem Geschäftsbericht 2024 hat die Berentzen-Gruppe auch ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 bekanntgegeben. Aufgrund des Entfalls des Geschäfts mit Mineralwasser am Standort Grüneberg rechnet die Unternehmensgruppe mit einem negativen Effekt auf die Konzernumsatzerlöse zwischen sechs und acht Millionen Euro. Dennoch erwartet sie Konzernumsatzerlöse in einer Bandbreite von 180,0 bis 190,0 Mio. Euro. Das Konzern-EBIT wird zwischen 10,0 und 12,0 Mio. Euro und das Konzern-EBITDA zwischen 19,0 und 21,0 Mio. Euro prognostiziert. "Wir werden auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Projekte und Initiativen umsetzen", erklärt Schwegmann und führt weiter aus: "Im Februar haben wir begonnen, unsere beliebte Marke Mio Mio erstmalig in der 0,33l Dose in den Markt einzuführen. Damit können wir zahlreiche neue Absatzkanäle erschließen." Neben dem weiteren Ausbau der Vertriebsstruktur sei außerdem die wesentliche Erhöhung der Marketingbudgets für die strategischen Kernmarken eine ganz zentrale Maßnahme, um wieder eine positive Entwicklung der Absatzvolumina zu generieren. "Nach langer Abstinenz kehren wir mit unserer Marke Berentzen zur Prime Time ins TV zurück. In Summe werden unsere Initiativen nachhaltiges Wachstum im Sinne unserer Konzernstrategie Building BERENTZEN 2028 ermöglichen" so Schwegmann abschließend. Der Geschäftsbericht ist veröffentlicht unter: www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte Über die Berentzen-Gruppe: Die Berentzen-Gruppe ist ein moderner, innovativer Getränkekonzern, dessen Wurzeln über 260 Jahre zurückreichen. Breit aufgestellt mit ihren Geschäftsbereichen Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme entwickelt, produziert und vermarktet die Unternehmensgruppe heute Getränkekonzepte für die vielfältigsten Konsumentenbedürfnisse - von Spirituosen über Mineralwässer und Limonaden bis hin zu Fruchtpressen für frisch gepressten Orangensaft. Mit bekannten Marken wie Berentzen, Puschkin, Mio Mio und Citrocasa sowie zeitgemäßen Private Label-Produkten ist die Berentzen-Gruppe in mehr als 60 Ländern weltweit präsent. Die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN DE0005201602) ist im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Weitere Informationen erhalten Sie unter: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Thorsten Schmitt Director Corporate Communications & Strategy Tel. +49 (0) 5961 502 215 pr@berentzen.de www.berentzen-gruppe.de



27.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com