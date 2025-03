EQS-News: Mister Spex SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Mister Spex ist bei der Transformation auf Kurs: 2025 deutliche Steigerung der Profitabilität erwartet



27.03.2025

Mister Spex ist bei der Transformation auf Kurs: 2025 deutliche Steigerung der Profitabilität erwartet 2024 ist geprägt von der konsequenten Umsetzung des Transformations- und Restrukturierungsprogramms "SpexFocus": Nettoumsatz: Rückgang um 3 % auf 217 Mio. €, innerhalb der angepassten Prognosespanne von 210 Mio. € bis 230 Mio. € Bereinigte EBITDA-Marge: -2,7 %, innerhalb Prognosekorridor von +1 % bis -4 % Kernmarkt Deutschland: Gesamtumsatz auf Vorjahresniveau, mit einem flächenbereinigten Umsatzwachstum von 2 % Internationales Segment: Umsatzrückgang von 13 %, hauptsächlich wegen der Store-Schließungen in Österreich, Schweden und der Schweiz im Rahmen von "SpexFocus" Liquidität: Solide Barmittelbestände von 72 Mio. €



Prognose für 2025: Weitere Umsetzung von "SpexFocus" , einschließlich der Reduzierung von Rabattaktionen, die insbesondere in der ersten Jahreshälfte voraussichtlich die Umsatzentwicklung belasten wird Nettoumsatz: Erwarteter Rückgang um -5 % bis -10 % (2024: -3 %) Ab 2025 stellt Mister Spex seine Finanzkennzahl auf das EBIT um EBIT-Marge: Erwartet zwischen -5 % und -15 % (2024: EBIT-Marge von -35 %)

Mister Spex SE, einer der führenden Optiker Deutschlands, hat heute die Geschäftszahlen für das Gesamtjahr 2024 veröffentlicht. Das Jahr war geprägt von der Umsetzung des Transformations- und Restrukturierungsprogramms "SpexFocus", das im August 2024 gestartet wurde. Es soll die Profitabilität nachhaltig steigern und langfristig eine solide Cash-Generierung sicherstellen; dafür wird die Kostenstruktur gestrafft, das Produktportfolio optimiert und die Margenstruktur verbessert.



Der Nettoumsatz ging um 3 % auf 217 Mio. € zurück und lag damit im Rahmen der prognostizierten Spanne von 210 Mio. € bis 230 Mio. €. Das internationale Geschäft verzeichnete einen Rückgang von 13 %, bedingt durch die strategische Neuausrichtung im Rahmen von "SpexFocus" sowie die Schließung aller Stores in Österreich, Schweden und der Schweiz. Im Kernmarkt Deutschland erzielte Mister Spex ein flächenbereinigtes Umsatzwachstum von 2 %, was die Markenstärke und anhaltende Relevanz im Heimatmarkt unterstreicht. Aufgrund reduzierter Rabatte, die den Umsatz vorübergehend beeinträchtigten, ging das EBITDA zurück. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei -2,7 % und bewegte sich damit innerhalb des angepassten Preiskorridors von +1 % bis -4 %. Der Barmittelbestand bleibt mit 72 Mio. € solide. Der Free Cashflow beläuft sich auf -37 Mio. €. Darin enthalten sind einmalige Aufwendungen in Höhe von 13 Mio. € im Zusammenhang mit "SpexFocus". Diese umfassen Restrukturierungskosten - darunter Filialschließungen, Freistellungszahlungen sowie die Aufwendungen zur Marken-Repositionierung. Im Rahmen des Transformations- und Restrukturierungsprogramms "SpexFocus" hat Mister Spex eine Reihe strategischer Maßnahmen umgesetzt, um die Profitabilität und operative Effizienz zu steigern - mit einem klaren Fokus auf Margenverbesserung und langfristige Profitabilität. Margensteigerung durch weniger Rabattaktionen und Einführung von SpexPro Ein zentrales Element war die Reduzierung von Rabattaktionen, die sich kurzfristig negativ auf den Umsatz auswirkte, aber mittelfristig auf eine Verbesserung der Bruttomarge und die nachhaltige Profitabilität des Unternehmens abzielt. Im zweiten Halbjahr 2023 führte Mister Spex neun große Rabattaktionen durch - im zweiten Halbjahr 2024 nur noch drei. Diese konsequente Neuausrichtung auf profitableren Umsatz führte im zweiten Halbjahr zu einer Margensteigerung von rund 77 Basispunkten in der Kategorie Korrektionsbrillen. Gleichzeitig trug die Einführung der Eigenmarke für Premium-Brillengläser, SpexPro, im September 2024 maßgeblich zur Margenverbesserung bei. Im 4. Quartal 2024 entfielen rund 20 % aller Bestellungen von verschreibungspflichtigen Brillen auf SpexPro. Darüber hinaus stieg der durchschnittliche Gesamtbestellwert von 159 € im 4. Quartal 2023 auf 205 € im 4. Quartal 2024, während SpexPro-Bestellungen einen AOV (Average Order Value) von über 300 € erzielten. Die Bruttomarge von SpexPro war nahezu doppelt so hoch wie die von White-Label-Produkten und entwickelte sich damit zu einem zentralen Treiber des Margenwachstums. Optimierung des Markenportfolios und Bestandsmanagements Um die Profitabilität zu steigern und eine nachhaltige, langfristige Cash-Generierung sicherzustellen, wurde darüber hinaus der Warenbestand optimiert und das Produktportfolio verschlankt. Das Unternehmen reduzierte die Anzahl der Marken von rund 150 auf 100 und straffte das Sortiment von 20.000 auf 12.000 SKUs (Stock Keeping Unit / Artikelnummer), wodurch ein fokussiertes Angebot an attraktiven Marken und Produkten geschaffen wurde. Infolgedessen sank der Warenbestand um rund 5 Mio. € auf 28 Mio. € im Dezember 2024, was zu einer Optimierung des Working Capitals beitrug.



Klare Fokussierung auf das deutsche Omnichannel-Geschäft Mister Spex konzentrierte sich weiterhin auf den deutschen Kernmarkt und erzielte 2024 im stationären Geschäft ein flächenbereinigtes Umsatzwachstum von 2 %. Der gesamte stationäre Umsatz legte um 5 % zu und reflektiert die anhaltend hohe Nachfrage nach den optischen Dienstleistungen und der Fachkompetenz von Mister Spex. Im Jahr 2024 stiegen die Store-basierten Umsätze mit Korrektionsbrillen um 7 %, der Umsatz mit Sonnenbrillen nahm um 5 % zu - ein Zeichen für die anhaltend hohe Nachfrage nach den Offline-Angeboten von Mister Spex. Die Online-Umsätze blieben in beiden Kategorien in den ersten neun Monaten positiv, gerieten jedoch im vierten Quartal unter Druck. Bei Korrektionsbrillen wirkte sich eine im vierten Quartal 2023 durchgeführte Kampagne für Brillengläser auf die Umsatzentwicklung aus, während die nur gezielte Reduzierung von Rabattaktionen im Sonnenbrillen-Segment dazu führte, dass vor allem im Online-Geschäft die Nachfrage preissensibler Kunden zurückging. Internationales Segment wurde auf ein reines Online-Modell umgestellt Bis Ende 2024 hat Mister Spex sein internationales Store-Netzwerk vollständig konsolidiert und fokussiert sich außerhalb des Heimatmarktes ausschließlich auf das Online-Geschäft. Diese strategische Neuausrichtung im Rahmen von "SpexFocus" führte im Gesamtjahr zu einem Umsatzrückgang von 13 % im Internationalen Segment. Im vierten Quartal 2024 sank der Gesamtumsatz um 25 %, hauptsächlich infolge der Schließung aller Stores in Österreich, Schweden und der Schweiz. Diese Schließungen verursachten einmalige Kosten in Höhe von ca. 5 Mio. €.



Durch die Konzentration auf den Kernmarkt und die Stärkung des Store-Netzwerks baut Mister Spex seine Position als einer der führenden Optiker Deutschlands weiter aus. Die Kombination aus Omnichannel-Exzellenz, optischer Expertise, attraktiven Angeboten von Marken und Produkten sowie von innovativen Services werden entscheidende Faktoren für zukünftiges Wachstum sein. Optimierung der Strukturen für Kosteneffizienz und Personalreduktion Durch das Programm "SpexFocus" hat Mister Spex SE signifikante Kostensenkungsmaßnahmen umgesetzt, um die operative Effizienz und Profitabilität zu steigern. Das Unternehmen hat die Strukturen am Hauptsitz gestrafft, Personalkosten reduziert und erhebliche Effizienzgewinne in der Produktion erzielt. Insgesamt wurde die Mitarbeiterzahl um fast 20 % reduziert. Diese Maßnahmen schaffen eine schlankere, agilere Struktur und sichern die nachhaltige Kosteneffizienz. "Im Geschäftsjahr 2024 haben wir die Transformation des Unternehmens eingeleitet. Ziel dieser Transformation ist es, das Unternehmen als profitablen Optiker im Markt zu positionieren. Hierzu werden wir unsere Profitabilität systematisch verbessern, Prozesse straffen und unseren Fokus auf margenstarke Produkte schärfen. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds entwickeln wir unser Geschäftsmodell erfolgreich weiter. Unser Offline-Geschäft in Deutschland hat sich als wichtiger Wachstumstreiber erwiesen. Das zeigt, dass unser Omnichannel-Ansatz effektiv ist und wir mit unserer Strategie auf dem richtigen Weg sind, nachhaltiges, profitables Wachstum zu realisieren", sagt Stephan Schulz-Gohritz, Vorstandsvorsitzender von Mister Spex. Ausblick für 2025 Für 2025 erwartet Mister Spex ein weiterhin herausforderndes Einzelhandelsumfeld. Darüber hinaus wirken Preis-Repositionierung und die Reduzierung von Discounts negativ auf das Umsatzwachstum. Dementsprechend rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzrückgang von -5 % bis -10 %. Der Vorstand will vor allem nicht-profitable Umsätze weiter massiv reduzieren. Mit Beginn des neuen Geschäftsjahres 2025 setzt Mister Spex EBIT als zentrale Leistungskennzahl ein, um die operative Performance klarer darzustellen, Transparenz über nachhaltige Profitabilität zu schaffen und die Grundlage für langfristige Wertschöpfung zu legen. Die EBIT-Marge wird voraussichtlich zwischen -5 % und -15 % liegen. "SpexFocus" wird 2025 fortgesetzt, wobei Mister Spex den Fokus auf die Steigerung von Cashflow und Profitabilität durch weitere Effizienzmaßnahmen legt. Zudem wird das Offline-Geschäft gezielt auf ein profitableres Store-Netzwerk ausgerichtet und die optische Expertise weiter gestärkt. Mister Spex erwartet die größten Fortschritte durch eine Steigerung des durchschnittlichen Bestellwerts, der in Verbindung mit einer optimierten Konvertierungsrate zu einer Verbesserung der Bruttomargen führt. Diese Entwicklungen werden durch Preisanpassungen, eine optimierte Produktmix-Strategie und den Ausbau des margenstarken Brillenglas Portfolios unterstützt. Darüber hinaus wird das Unternehmen seine innovativen Services weiter ausbauen - dazu gehört insbesondere die systematische Erfassung und Analyse der Bedürfnisse und Präferenzen der Kunden, um noch personalisiertere Empfehlungen zu ermöglichen. Diese strategischen Maßnahmen ebnen den Weg für nachhaltiges und dynamisches Wachstum ab 2026. Der Geschäftsbericht für das Gesamtjahr 2024 sowie weitere Informationen für Analysten und Investoren sind auf der Mister Spex Investor Relations Website verfügbar Die Ergebnisse für das erste Quartal 2025 werden am 8. Mai 2025 veröffentlicht. Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung in T€

Weitere Leistungsindikatoren 2024

2023 Veränderung 2024 2023 Veränderung Umsatz 216.752 223.530 -3 %

Aktive Kund*innen3 (in Tausend)

1.573 1.747 -10 % Umsatz DE 169.047 168.556 0 %

Anzahl der Bestellungen4

(in Tausend)

2.095 2.295 -9 % Umsatz INT 47.705 54.974 -13 %

Durch-schnittlicher Bestellwert5 (in €)

101,71 95,67 6 % Brutto-

ergebnis1 108.016 113.157 -5 %



Bruttomarge1 49.8 % 50.6 % -79 Bp



Bereinigtes EBITDA2 -5.801 900 >100 %





Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung in T€

Weitere Leistungsindikatoren Q4 2024

Q4 2023 Veränderung Q4 2024 Q4 2023 Veränderung Umsatz 40.264 46.705 -14%

Aktive Kund*innen3 (in Tausend)

1.573 1.747 -10% Umsatz DE 32.461 36.312 -11%

Anzahl der Aufträge4

(in Tausend)

388 455 -15% Umsatz INT 7.803 10.393 -25%

Durch-schnittlicher Bestellwert5 (in €)

101,71 95,67 6% Brutto-

ergebnis1 20.340 26.345 -23%



Bruttomarge1 50,6% 56,4% 585 bp



Bereinigtes EBITDA2 -3.576 -2 >100%





1) Das Management definiert das Bruttoergebnis als Umsatz abzüglich Materialaufwand und die Bruttomarge als das Verhältnis von Bruttoergebnis zu Umsatz.

2)Bereinigtes EBITDA, definiert als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, bereinigt um Aufwendungen für

aktienbasierte Vergütungen nach IFRS 2, einmalige Transformationskosten und andere Einmaleffekte, die nicht Teil des regulären Geschäftsverlaufs sind.

3) Kund*innen, die in den letzten 12 Monaten vor Stornierungen bestellt haben.

4) Bestellungen nach Stornierungen und nach Retouren.

5) Berechnet als Umsatz geteilt durch die Anzahl der Bestellungen nach Stornierungen und nach Retouren in den letzten zwölf Monaten. Über Mister Spex: Mister Spex ist einer der führenden Optiker Deutschlands, der sich durch die nahtlose Integration von Online- und Offline-Präsenz, innovative Technologien, ein umfassendes Sortiment und exzellenten Kundenservice auszeichnet. Seit seiner Gründung 2007 hat sich Mister Spex vom reinen Online-Player zu einem erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit mehr als 8 Millionen Kunden und 10 Online-Shops in ganz Europa sowie eigenen Filialen entwickelt. Mister Spex beschäftigt über 120 eigene hochqualifizierte Optiker, die einen erstklassigen optischen Service in den Filialen gewährleisten. Als Digital Native waren Technologie und Innovation schon immer wesentliche Bestandteile der Entwicklung des Unternehmens. Mit fortschrittlichen Technologien wie digitalen 2D- zu 3D-Werkzeugen für die Rahmenanpassung bis hin zu intelligenten Browse-Funktionalitäten setzt Mister Spex neue Maßstäbe in der Optikbranche und bietet seinen Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert. Der Fokus von Mister Spex liegt darin, den Brillenkauf für Kunden zu einem einzigartigen Einkaufserlebnis zu machen, das einfach und transparent ist und gleichzeitig Spaß macht - in einer Kombination aus einem umfassenden und vielfältigen Sortiment an hochwertigen Produkten mit umfangreicher Optik-Expertise und Beratung durch den Kundenservice, eigenen Filialen und einem umfangreichen Partnernetzwerk aus Optikern. Investor Relations Irina Zhurba I Director of Investor Relations I irina.zhurba@misterspex.de Corporate Communications Elina Vorobjeva I Head of Corporate Communications I elina.vorobjeva@misterspex.de Mister Spex SE Hermann-Blankenstein-Strasse 24

D-10249 Berlin

Website: www.misterspex.de

Corporate Website: https://corporate.misterspex.com Disclaimer: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung der Mister Spex SE und bergen bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse können erheblich von den hier beschriebenen abweichen, und zwar aufgrund von Faktoren, welche die Gesellschaft betreffen, wie z.B. Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und des Wettbewerbsumfelds, Kapitalmarktrisiken, Wechselkursschwankungen und Wettbewerb durch andere Unternehmen sowie Veränderungen internationaler und nationaler Gesetze und Vorschriften, insbesondere im Hinblick auf steuerliche Gesetze und Vorschriften. Die Mister Spex SE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Diese Veröffentlichung enthält (in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte) ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Mister Spex sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen. Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2023 der Mister Spex SE, der unter https://ir.misterspex.com/ abrufbar ist.



