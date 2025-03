NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BASF von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 52 auf 45 Euro gesenkt. Analyst Chetan Udeshi senkte nach einer hauseigenen Branchenkonferenz in einer am Donnerstag vorliegenden Neubewertung seine Schätzungen für die meisten europäischen Chemieunternehmen deutlich. Viele hätten über eine enttäuschende Nachfrageentwicklung in den USA sowie ein erwartungsgemäß schwaches Europageschäft, aber vergleichsweise Verbesserung in China berichtet. Neben BASF stufte Udeshi auch Arkema auf "Underweight" sowie Victrex auf "Neutral" ab. BASF erscheine relativ hoch bewertet. Er rät zudem von Lanxess, Brenntag und DSM-Firmenich ab. Dagegen präferiert der Experte für 2025 Akzo Nobel und Elementis und mittelfristig Syensqo, Air Liquide und Novonesis. Evonik dürfte derweil am meisten vom deutschen Finanzpaket profitieren./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 03:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2025 / 03:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000BASF111