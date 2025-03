Die konstant starken ESG-Ratings spiegeln die Führungsrolle von Temenos im Bereich Nachhaltigkeit für die Bankenbranche wider

GRAND-LANCY, Schweiz, March 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN), ein weltweit führender Anbieter von geschäftskritischen Lösungen für Finanzinstitute, gab heute bekannt, dass es erneut von den führenden ESG-Ratingagenturen als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit anerkannt wurde.

Temenos erreichte im dritten Jahr in Folge die höchste Punktzahl in der Software-Branche in den Dow Jones Best-in-Class Indices (DJBICI) 2024 und war erneut das einzige Softwareunternehmen, das im S&P Global Sustainability Yearbook mit einer Top-1-Prozent-Auszeichnung geehrt wurde. Temenos wurde auch im Sustainalytics ESG Risk Rating Report als risikoarm eingestuft und vom Carbon Disclosure Project (CDP) mit A- für Klima bewertet.

Diese hervorragenden Ergebnisse einer Reihe angesehener Organisationen spiegeln das anhaltende Engagement von Temenos für Nachhaltigkeit, ESG-Offenlegung und Transparenz sowie die Umweltvorteile seiner effizienten Software wider.

Jean-Pierre Brulard, CEO von Temenos, dazu: "Wir sind stolz darauf, erneut für unsere Führungsrolle im Bereich Nachhaltigkeit mit einigen der höchsten Bewertungen in der Branche von einer Reihe angesehener Organisationen, darunter Dow Jones und S&P Global, ausgezeichnet zu werden. Unsere Kunden entscheiden sich für eine Zusammenarbeit mit uns, weil wir verstehen, wie wichtig ESG ist. Mit unserer marktführenden Kernbankensoftware, unseren erstklassigen modularen Lösungen und verbesserten Einzellösungen modernisiert Temenos den Bankensektor und gibt Banken die Möglichkeit, zuverlässig und nachhaltig zu arbeiten."

Durch die Migration von Bankgeschäften zu Temenos in der Cloud oder als SaaS können Banken ihre Umweltauswirkungen erheblich reduzieren. Dies wird durch die 2024 eingeführten End-to-End-Unternehmensdienste von Temenos weiter ermöglicht, die Banken dabei helfen, Softwarelösungen schnell bereitzustellen und die Vorteile eines schlankeren, agileren und effizienteren Bankensystems zu nutzen.

Im Mai 2024 setzte Temenos gemeinsam mit Microsoft einen Nachhaltigkeitsmaßstab für cloud-natives Kernbankwesen . Dies zeigte die Fortschritte in der schlankeren und nachhaltigeren Architektur von Temenos, die den variablen Anforderungen digitaler Transaktionen gerecht wird und gleichzeitig Banken dabei unterstützt, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Ausgehend von einem Basiswert von 2021 und validiert durch GoCodeGreen hat Temenos die CO2-Bilanz seiner Software um über 50 % reduziert.

Temenos unterstützt seine Kunden auch dabei, den CO2-Fußabdruck ihrer Geschäftstätigkeit zu messen, zu verbessern und darüber zu berichten, und zwar mit dem Carbon Emissions Calculator .

Temenos ist das einzige Softwareunternehmen, das sowohl im World als auch im Europe DJBICI 2024 vertreten ist, mit einer Gesamtpunktzahl von 83 von 100, seiner bisher höchsten und der besten unter den 343 bewerteten Unternehmen der Branche. Temenos ist eines von 780 Unternehmen, die im S&P Global Sustainability Yearbook von 7.690 bewerteten Unternehmen aufgeführt sind, und das einzige Softwareunternehmen, das weltweit zu den besten 1 % der bewerteten Unternehmen gehört. Das Unternehmen erreichte außerdem die zweitbeste ESG-Risikobewertung in Sustainalytics von 374 bewerteten Unternehmen in der Teilbranche Unternehmens- und Infrastruktursoftware.

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende Plattform für Banking, die Kunden in 150 Ländern bei der Entwicklung neuer Bankdienstleistungen und modernster Kundenerlebnisse unterstützt. Die leistungsstärksten Banken, die Temenos-Software verwenden, erzielen ein Kosten-Ertrags-Verhältnis, das fast die Hälfte des Branchendurchschnitts beträgt, und eine Eigenkapitalrendite, die doppelt so hoch ist wie der Branchendurchschnitt. Ihre IT-Ausgaben für Wachstum und Innovation sind doppelt so hoch wie der Durchschnitt der Branche.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com .