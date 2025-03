Berlin (ots) -Volles Haus im Tempodrom: Über 2.000 Gäste und zahlreiche nationale und internationale Stars kamen am Abend zur Jahrestagung UNIVERSAL INSIDE, um gemeinsam mit UNIVERSAL MUSIC die Erfolge des vergangenen Jahres, den Ausblick auf Highlightreleases sowie das 100-jährige Jubiläum des Traditionslabels Electrola zu feiern.- Europachef Frank Briegmann analysierte die positive Entwicklung des Unternehmens und der Branche- Sarah Connor spricht über ihr neues Album "Freigeistin", das am 23. Mai erscheinen wird; nach "Muttersprache" und "Herz Kraft Werke" das dritte Album ihrer deutschsprachigen Trilogie- Mitreißende Performances von Grammy-Gewinner Víkingur Ólafsson, dem vielversprechenden Duo Blumengarten und der aufstrebenden Singer-Songwriterin Gigi Perez- In einer Laudatio würdigte der Berliner Senator für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt Joe Chialo die kulturelle Bedeutung des Traditionslabels Electrola- Großes Finale der Electrola Artists Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys sowie der Ikone Howard Carpendale mit der Weltpremiere des Megahits "Ti amo" im DuettStars, Sounds & starke Momente - das ist die UNIVERSAL INSIDE 2025Mitreißende Live-Performances, exklusive Ankündigungen und ein Rückblick auf ein erfolgreiches Musikjahr prägten den Abend im Berliner Tempodrom. Den Auftakt machte das Duo Blumengarten mit einer emotionalen Akustikversion von "Ultraviolet" sowie ihrer aktuellen Single "Rosa Rugosa".Anschließend bot Frank Briegmann, Chairman & CEO UNIVERSAL MUSIC Central Europe und Deutsche Grammophon, gemeinsam mit seinem Team spannende Einblicke in aktuelle Entwicklungen der Branche, Erfolge der Künstlerinnen und Künstler sowie kommende Highlights.Im Talk mit Sarah Connor verriet die Sängerin mehr über ihr anstehendes Album "Freigeistin" und sprach mit Frank Briegmann über den Entstehungsprozess und ihr gesellschaftliches Engagement.Ein besonderes musikalisches Highlight folgte mit dem Auftritt von Víkingur Ólafsson. Der Grammy-prämierte Pianist war eigens aus Island angereist und berührte das Publikum mit Bachs Organ Sonata No.4. Später überzeugte die amerikanische Singer-Songwriterin Gigi Perez mit ihrem internationalen Hit "Sailor Song" und der neuen Single "Chemistry".100 Jahre Electrola - ein Jahrhundert MusikgeschichteDie Veranstaltung stand auch im Zeichen des Traditionslabels Electrola, das in diesem Jahr sein 100jähriges Jubiläum feiert und zu den bedeutendsten Musiklabels zählt. Der Berliner Senator für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt Joe Chialo würdigte in seiner Laudatio die kulturelle Bedeutung des Labels, das mit seinem Umzug von der Isar an die Spree der Hauptstadt weitere musikalische Impulse verleihen wird.Den krönenden Abschluss des Abends lieferten Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, die mit den Songs "Bella Napoli" und "Sophia Loren" für ausgelassene Stimmung im Saal sorgten. Der Höhepunkt: ein einzigartiges Duett mit Howard Carpendale. Gemeinsam performten sie "Ti Amo" - eine Interpretation, die das Tempodrom zum Beben brachte.Stars feiern bis in die NachtAuch nach dem offiziellen Programm war die Energie im Tempodrom spürbar: Bei der andauernden Aftershow-Party treffen sich Artists, die Branche und prominente Persönlichkeiten aus Medien, Kultur und Gesellschaft zum Austausch und Feiern in entspannter Atmosphäre. Inmitten von Musik, Gesprächen und besonderen Momenten klingt der Abend stilvoll und unvergesslich aus.Pressekontakt:Universal MusicAnn-Sophie HenkelCorporate CommunicationsAnn-Sophie.Henkel@umusic.comOriginal-Content von: Universal Music Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117118/5999796