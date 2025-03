© Foto: picture alliance / Fotostand | Fotostand / Fritsch

Der italienische Medienkonzern MediaForEurope will die Kontrolle über den deutschen TV-Giganten ProSiebenSat.1 übernehmen! Anleger reagieren skeptisch.Der italienische TV-Konzern MediaForEurope (MFE), kontrolliert von der Berlusconi-Familie, hat ein offizielles Übernahmeangebot für ProSiebenSat.1 angekündigt. Damit will sich der größte Einzelaktionär des deutschen Medienriesen endgültig die Kontrolle sichern. Doch statt einer Prämie gibt es einen Dämpfer für die Aktionäre - MFE will nur den gesetzlichen Mindestpreis zahlen. "Es ist an der Zeit, einen Gang höher zu schalten" Pier Silvio Berlusconi, CEO von MFE, gab sich selbstbewusst: "Wir glauben, dass ProSiebenSat.1 einen starken Aktionär …